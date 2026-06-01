ARC Raiders pourrait finalement offrir un mode PvE, actuellement en test

Embark Studios teste actuellement un mode principalement orienté PvE pour ARC Raiders, mais uniquement sur sa version chinoise. Baptisée Rébellion, cette nouveauté instaure une trêve fragile entre les joueurs, punissant sévèrement la moindre trahison. Une approche très attendue qui pourrait redéfinir l'expérience globale du jeu de tir.

Les amateurs de coopération ont peut-être enfin de quoi se réjouir. Alors que ARC Raiders continue son évolution avec, d'ores et déjà, l'annonce d'une nouvelle carte pour la fin de l'année, une nouveauté majeure vient d'être repérée. Embark Studios, en collaboration avec Tencent, déploie actuellement une phase de test pour la version chinoise de son jeu de tir d'extraction. Au programme, des conditions de carte inédites qui se rapprochent grandement d'une véritable expérience PvE.

Le mode Rébellion, une trêve sous haute tension

Parmi les nouveautés découvertes sur les réseaux sociaux asiatiques (relayées sur X), la condition de carte nommée « Incident de Rébellion » attire particulièrement l'attention. Dans ce mode, les joueurs sont considérés comme des alliés par défaut. La coopération prime et les tirs amis sont théoriquement proscrits. Cependant, la nature humaine reste imprévisible. Un joueur peut décider de briser cette alliance précaire en attaquant ses congénères.











Dès l'instant où un individu choisit la trahison, il devient officiellement un rebelle. Sa position est alors signalée à l'ensemble du serveur par une icône rouge sur la boussole et la carte. Cette mécanique rappelle le concept de la Dark Zone de The Division, tout en proposant une base beaucoup plus pacifique.

L'événement de Rébellion est presque un mode de faible difficulté, mais il offre énormément de ressources. Les joueurs considèrent par défaut que les troupes alliées ne peuvent pas se blesser, mais ils peuvent choisir la rébellion et la carte annoncera alors leur présence.

Cette approche sociale de l'ingénierie d'ARC Raiders permet de réduire la frustration des joueurs qui souhaitent simplement se battre contre les machines ou récolter des ressources. Le risque de violence entre joueurs n'est pas totalement supprimé, mais ses conséquences deviennent beaucoup plus lourdes, et potentiellement plus excitantes.

Des boss redoutables et un avenir incertain pour l'Occident

Les tests chinois ne se limitent pas à cette pacification temporaire. Une autre condition de carte, traduite par « Double Roi ou Reine », a également été repérée. Celle-ci propose un défi de taille en introduisant simultanément deux boss majeurs, comme une Reine et une Matriarche, sur la même carte. Une aubaine pour récupérer un maximum de ressources rares, mais dont l'extraction risque d'être plus difficile.

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Pour l'heure, rien n'indique que ces modes franchiront les frontières pour rejoindre la version globale du jeu. Le client chinois bénéficie d'un développement distinct et de spécificités régionales. Toutefois, face à la demande croissante de la communauté occidentale pour des modes adaptés à différents styles de jeu, il serait surprenant que Embark Studios ignore cette opportunité.

Réponse d'ici quelques semaines, pour voir les retours de ces tests et surtout découvrir la feuille de route pour le reste de l'année d'ARC Raiders, qui n'a pas encore été dévoilée.