Respawn : Malgré le départ de Mohammad Alavi, le jeu solo mystère est toujours en développement

(1/2) Today was my last day at Respawn Entertainment. It feels surreal. I've made games for 18 years ever only at two companies: Infinity Ward and Respawn. 11 of those years have been at Respawn, a company I helped form. — Badmofo | Mohammad Alavi (@iambadmofo) January 11, 2022

Depuis environ un an, plusieurs indices laissent penser que, en plus d' Apex Legends , continuellement mis à jour, et la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, qui devrait se montrer d'ici quelques mois . En juillet dernier, Mohammad Alavi avait officialisé le fait que la société avait bien pour ambition de créer une nouvelle aventure solo, sans vraiment plus d'informations, si ce n'est que nous n'aurions pas affaire à Titanfall 3, au plus grand désarroi de toute une communauté.En ce début d'année, ce projet refait parler de lui. À la suite de l'annonce de Mohammad Alavi, qui quitte Respawn pour se consacrer à de nouveaux projets, il a été précisé (via VentureBeat ) que. Plusieurs nouvelles informations, non officielles, mais presque, ont également été partagées. Nous aurions donc affaire. Actuellement en phase de prototype, il restera dans cet état encore quelques mois, avant de passer à un développement plus complet, s'il convainc.Electronic Arts a, pour le moment, prévu que le titre arrive en 2024 ou 2025, mais bien évidemment, tout est sujet à évoluer, selon comment se passe le développement. Une officialisation en bonne et due forme, avec un nom et des images, ne devrait pas avoir lieu avant 2023, une fois le développement bien lancé.Concernant Mohammad Alavi, il n'a pas indiqué où il allait rebondir, mais celui qui a passé onze ans chez Respawn est « excité par sa nouvelle aventure » et « triste de laisser derrière moi une famille ».