Respawn Entertainment travaille sur un nouveau jeu solo

We're developing a brand new singleplayer adventure from Respawn Entertainment. We're a small, but ambitious team with a history of dreaming big and making splashes. Come work with us:https://t.co/UCeYwarI6khttps://t.co/Qeonc5IzfGhttps://t.co/rKxhtgXFiUhttps://t.co/rNaI4zoq0J pic.twitter.com/g0zgQVUS4D — Badmofo | Mohammad Alavi (@iambadmofo) July 22, 2021

En plus de l'annonce d'une petite équipe tentant de remettre sur pied Titanfall est encore une fois à la recherche de plusieurs têtes afin de travailler sur une nouvelle propriété intellectuelle qui semble être un jeu solo.Ces informations proviennent directement de, directeur de la création chez, qui a décidé de publier sur le réseau social la liste des différents postes à pourvoir au sein du studio. Selon sa publication, une « toute nouvelle aventure solo » est en préparation et a entamé sa phase de développement.Ainsi,est à la recherche d'un concepteur technique de jeu principal, d'un concepteur technique de jeu, d'un concepteur de combat et d'un concepteur de niveau. Ces annonces peuvent concorder avec celle publiée il y a quelques semaines, celle-ci désignant alors un ingénieur logiciel afin de diriger une équipe compétente qui travaille d'ores et déjà sur une toute nouvelle licence.À l'heure actuelle, il est assez difficile de deviner ce que nous prépare, et nous allons très certainement devoir patienter un certain temps avant d'obtenir de nouvelles informations sur ce projet, qui ne manquera pas d'attirer la curiosité des joueurs dès lors qu'il sera présenté.