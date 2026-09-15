Apex Legends dévoile son crossover avec Street Fighter, et de nombreux changements

Apex Legends franchit un nouveau cap dans ses collaborations en intégrant l'univers de Street Fighter 6. Dès le 22 septembre, les joueurs pourront lancer des Hadoken et incarner les figures légendaires du jeu de combat à travers un mode temporaire inédit et une refonte de la carte Olympus.

Le Battle Royale d'Electronic Arts continue d'étendre son univers avec une nouvelle alliance inattendue. Après des événements inspirés de Final Fantasy ou encore Gundam, c'est au tour de la célèbre franchise de versus fighting de Capcom de s'inviter dans Apex Legends. À partir du 22 septembre prochain, les joueurs découvriront une refonte visuelle majeure, des mécaniques de gameplay inédites et une avalanche d'éléments cosmétiques.

Olympus se met aux couleurs de l'arcade

La carte Olympus subit une transformation radicale afin de refléter l'esthétique urbaine et survoltée du titre de Capcom. Les développeurs ont souhaité insuffler l'énergie des salles d'arcade directement dans le décor.

Nous avons ajouté des bornes d'arcade classiques, des ballons géants Blanka-chan, des couleurs vives, des graffitis et des statues massives des combattants eux-mêmes.

La zone emblématique du ring de Pathfinder a été reconvertie pour devenir le gymnase de Luke. En pénétrant dans cette arène, les participants adoptent instantanément leur forme de combattant, transformant le lieu en un véritable terrain d'affrontement pour des duels intenses. De plus, des camions destructibles font leur apparition sur la carte, un clin d'œil évident aux célèbres niveaux bonus de la saga de combat.

Le mode Joker bouleverse les règles

L'attraction principale de cet événement concerne son mode de jeu temporaire. Les joueurs devront récolter des jetons de jauge de combat en détruisant les fameux camions disséminés sur la carte. Une fois la jauge remplie, ils débloquent la forme de combattant, une mécanique qui fait basculer la caméra à la troisième personne.









Cette transformation offre une vitesse de déplacement accrue, des dégâts de mêlée supérieurs, une capacité de parade ainsi que de nouvelles compétences tactiques et ultimes. Au début de chaque partie, il faudra choisir parmi quatre kits de combat inspirés de Ryu, Chun-Li, Akuma ou Dhalsim. Les joueurs pourront ainsi lancer des attaques dévastatrices telles que le Shoryuken, le Yoga Sunburst ou le Kikosho.

L'apothéose de ce mode intervient lors du dernier anneau. Tous les survivants passent automatiquement en forme de combattant et les coéquipiers éliminés réapparaissent pour une ultime bataille générale où seule la dernière escouade debout remportera la victoire.

Des cosmétiques de légende et une arme mythique

Neuf légendes du jeu recevront des tenues exclusives calquées sur les héros de Capcom. Sparrow incarnera Ryu, Alter prendra les traits de Chun-Li, tandis que Caustic se transformera en Blanka, un choix particulièrement salué pour son intégration des anguilles électriques. D'autres personnages comme Bangalore, Mirage, Gibraltar, Wattson, Pathfinder et Lifeline complètent ce casting prestigieux.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Huit skins d'armes légendaires accompagneront ces tenues, couvrant un large arsenal allant de la R-99 au Peacekeeper. Enfin, l'objet cosmétique de mêlée universelle mythique de cet événement n'est autre que le célébrissime Hadoken.

Le Hadoken est l'un des mouvements les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo, il n'y avait donc vraiment aucun autre choix pour cet événement.

Cet objet unique permettra aux joueurs de conserver la puissance de cette attaque mythique à tout moment, accompagnée de lignes vocales et d'animations spécifiques pour chaque légende. Une caisse de frag assortie viendra couronner le tout, confirmant la volonté du studio de proposer une immersion totale dans cet univers culte.

Rendez-vous dès le 22 septembre dans Apex Legends, pour découvrir tout ceci.