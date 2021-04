Apex Legends : Valkyrie officialisée en tant que nouvelle légende dans une bande-annonce

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Nous en avons désormais l'habitude, mais Respawn et EA nous ont encore pondu une bande-annonce de qualité. Si nous pensions accueillir Blisk, il semblerait finalement que les développeurs avaient encore une carte dans leur manche pour contrecarrer les fuites,(qui a été dataminée sous le nom de Valk) pour la saison 9, nomméeNous apprenons dans la vidéo que, confirmant donc une saison largement basée sur la licence Titanfall. Dans cette bande-annonce, nous la voyons enfant, rêvant de devenir pilote, et adulte, avec un sentiment de vengeance suite à la mort de son père et discutant avec le légendaire Kuben Blisk.Concernant ses capacités, nous ne savons pas grand-chose pour le moment, mais il semblerait qu'elle puisse se propulser dans les airs et lancer des missiles. Il faudra cependant attendre un peu plus pour connaître les détails de la légende.. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cette nouvelle saison ici