Apex Legends : Saison 9 Postérité, Valkyrie, tous les détails

Valkyrie, nouvelle légende

Tactique → Tir une roquette explosive.

Passif → Permet de planer.

Ultime → Valk et ses coéquipiers proches seront propulsés dans le ciel après un compte à rebours.

Nouvelle version pour Olympus

Nouvelle arme

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

EA et Respawn ont levé le voile sur une partie de la, permettant d'avoir un aperçu des nouveautés, que nous découvrirons d'ici peu de temps. Pour ne pas être perdus, nous vous regroupons tout ce qui arrivera ou sera modifié pour cette nouvelle saison, qui aura un lien très proche avec la licence Titanfall.Ce lien avec Titanfall commence par, la nouvelle légende du battle royale, qui n'est autre que la fille de Viper, pilote de Titan que nous avons pu apercevoir dans Titanfall 2. Pour le reste, nous en savons peu sur elle, mais il semblerait selon le trailer (voir plus bas) qu'elle puisse se propulser dans les airs et lancer des missiles.D'ailleurs, lorsqu'elle avait leaké il y a quelques mois, ses capacités dans les fichiers du jeu étaient les suivantes :Cette partie sera mise à jour dès lors que nous en saurons un peu plus à son sujet.Aucune image concrète n'a été montrée, mais sur le site officiel nous apprenons que, où la nature « s'est propagée dans toute la ville, l'envahissant de racines et de protubérances végétales. »Comme souvent, une nouvelle arme arrive. Même si les joueurs n'en attendaient pas forcément une avec cette saison 9, ils pourront découvrir, lequel est qualifié de puissant et dangereux.En outre, les joueurs pourront logiquement profiter d'un nouveau Passe de combat, avec 100 récompenses exclusives à débloquer. Une ligue classée sera, bien évidemment, de la partie, pour permettre aux meilleurs joueurs de s'affronter et atteindre le rang le plus élevé.De nouvelles informations seront partagées dans les jours à venir, et cet article sera mis à jour. Nous devrions, notamment, en savoir plus sur le fameux mode Arène.