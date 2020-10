Code was added with the 6.1 patch to support UI slots on the "Play" menu for a new "Arena" mode.



Wondering if they're planning to transfer the Flashpoint-style healing into a smaller arena-sized squads mode. Would greatly help warming up and training for Apex. pic.twitter.com/K02xMcdKSu — Shrugtal (@shrugtal) October 12, 2020

À l'aube du lancement de la saison 7 d'Apex Legends, les fuites se multiplient. Si une nouvelle carte peut éventuellement faire son arrivée , il est possible que d'autres choses, en plus d'un nouvelle légende, soient implantées dans le battle royale. Récemment, le dataminer Shrugtal, très bien informé et souvent précis sur ses informations, a indiqué via son compte Twitter qu'Pour le moment en phase de test selon la mention #if(DEV), il n'est pas encore clair sur ce que proposera le mode Arène (Arena en version anglaise) qui sera directement disponible via le menu principal. Shrugtal(francisé en point d'ignition), dans une zone par exemple plus petite, ou avec moins de joueurs.Bien évidemment, même si l'arrivée de ce mode semble probable, nous allons devoir patienter avant d'en savoir plus et d'avancer avec certitude que le mode Arène arrivera dans Apex Legends . Il est également possible que celui-ci soit implanté après la saison 7, soit durant cette dernière ou lors de la saison 8, selon ce que les développeurs ont prévu. En attendant, même si rien n’a encore été officialisé concernant la saison 7,