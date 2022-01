Apex Legends : Un Hop-Up et des viseurs laser en fuite, introduits avec la saison 12 ?

There are some new info found in the files



New Hop-ups

"EXPLOSIVE_LOBBER" L-Star only

"KINETIC_LOADER" Peacekeeper, Volt SMG, Alternator



New type of sight: Laser Sights

"LOOT_LASER_SIGHTS" P2020, RE45, Wingman, Volt SMG, Prowler, R99 pic.twitter.com/AhhD7IssQc