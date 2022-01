Apex Legends dévoile Abysses, nouvel événement temporaire

Événement Abysses dans Apex Legends

Du 11 au 18 janvier Principaux prix : packs Apex, holo-spray épique, écran de chargement

Du 18 au 25 janvier Principaux prix : pack Apex, holo-spray épique pour Valkyrie, pack Abysses

Du 25 janvier au 1er février Principaux prix : holo-spray épique pour Revenant, skin épique pour l'Alternator, skin épique pour Revenant



À l'aube de son troisième anniversaire, Apex Legends ne souhaite pas perdre ses joueurs, qui pourraient s'ennuyer. Le battle royale accueille en ce début d'année son premier événement temporaire, nommé Abysses, lequel proposera une nouvelle carte pour le mode Arène, mais aussi des défis spéciaux pour récupérer des récompenses exclusives.

Comme dit plus haut, le point central de cet événement est l'ajout de Habita 4 (qui avait fuité il y a quelques semaines), pour le mode Arène. Celle-ci est plus poussée que les autres cartes de ce mode, étant donné qu'elle met l'accent sur les « Léviathans et le comportement hostile que peuvent parfois adopter ces créatures ». Bien que les caractéristiques du mode Arène soient conservées, nous aurons le droit à une nouvelle vision des choses avec Habita 4, qui n'est d'ailleurs pas issue d'une carte présente dans Apex Legends, bien qu'elle se trouve dans le même archipel que Zone d'Orage, nommé New Antillia.

En parallèle de cet ajout majeur, des défis hebdomadaires seront proposés. Le principe est simple et propose aux joueurs des défis hebdomadaires vous permettant de remporter des prix uniques et des badges exclusifs.

Naturellement, d'autres objets thématiques pourront être débloqués, alors que des Packs Abysses intégreront la boutique, en échange de 400 pièces. L'événement Abysses débutera le 11 janvier et se conclura trois semaines plus tard, le 1er février, juste avant la nouvelle saison du battle royale.