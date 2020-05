Comme toujours sut Apex Legends, qui dit nouvelle saison dit nombreuses nouveautés. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir à propos de la saison 5 ci-dessous.

Changements et nouveautés de la saison 5 d'Apex Legends

Loba, nouvelle Légende

Changements apportés à la carte Canyon des Rois

Les tours de charge

Les quêtes PVE

Nouveau passe de combat

À l'instar des saisons précédentes, une nouvelle Légende rejoint le champ de bataille. Il s'agit, cette fois-ci, de Loba, une voleuse intrépide, qui utilisera ses compétences afin de se renforcer avant les combats en volant, par exemple, le loot de ses adversaires. Tous les détails sur Loba sont à retrouver ici Le Canyon des Rois connaît aussi quelques changements, causés par l'arrivée de Loba, mais aussi du Syndicat. Les développeurs expliquent qu'ils souhaitaient « créer quelque chose d’entièrement nouveau à maîtriser au sein d’un environnement que les joueurs connaissent déjà », c'est pourquoi la Ville cimetière et le Dôme du tonnerre ont totalement disparu. Les développeurs espèrent ainsi que les joueurs seront amenés, avec ces changements, à découvrir d'autres endroits de la carte. D'ailleurs, un nouveau point d'intérêt a été ajouté à la Côte découpée, se nommant Charnière. Il s'agit d'une plateforme se situant en face du Marché, et qui maintient le crâne au-dessus de l'eau.La partie se trouvant au nord-ouest de la carte a également subi quelques modifications. Plateforme offshore fait donc son arrivée en tant que nouvelle zone, qui est reliée aux anciens secteurs Relais et Zones humides. Les développeurs précisent qu'en y atterrissant, les joueurs font le choix d'être plus loin du cercle, mais mieux équipé.De nombreux changements ont été effectués dans le but de créer des « itinéraires plus viables à travers le nouvel espace ». C'est-à-dire en limitant les espaces sans ou avec un faible butin, dans le but de proposer davantage de solutions aux joueurs dans leur rotation.Autre nouveauté présente sur la carte, les tours de charge, qui impacteront légèrement le gameplay, puisqu'en interagissant avec leur panneau de contrôle, les joueurs pourront déclencher une impulsion si puissante qu'elle rechargera la capacité ultime de tous les joueurs sur place.Respawn essaye toujours de trouver de nouveaux moyens pour séduire ses joueurs. C'est pour cela que le nouveau système de quête a été introduit. Une fois cinq coffres au trésor trouvés en partie (un par jour maximum), vous aurez accès à la première chasse, qui aura lieu le 19 mai. Ces dernières sont plutôt simples de compréhension, puisqu'elles vous demanderont de collecter une relique puis de vous rendre à une zone d’extraction. Toutefois, comme vous devez vous en douter, de nombreux ennemis seront de la partie pour vous rendre la tâche plus compliquée.Jouable en solo ou en squad, vous aurez l'occasion de les recommencer autant de fois que vous le souhaitez ces chasses. Les développeurs ont prévu un total de 9 chasses pour cette cinquième saison.Une nouvelle fois, 100 nouveaux objets d'ordre cosmétique peuvent être obtenus via le Passe de combat, en réussissant des défis et en gagnant de l'XP. Des skins pour Mirage, Bangalore et le Wingman sont notamment au rendez-vous. Plus d'informations ici Finalement, si vous souhaitez découvrir l'intégralité des changements, comprenant les ajustements des Legends, des armes et tous les détails et corrections de problèmes, vous pouvez consulter le patch notes, en anglais, disponible sur le site officiel