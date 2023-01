Apex Legends : Skin Châtiment de jadéite du Peacekeeper, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le Châtiment de jadéite du Peacekeeper sur Apex Legends ?

Combien coûte le skin Châtiment de jadéite du Peacekeeper ?

Les joueurs ont l'habitude de découvrir des événements tout au long de l'année. Parfois, ces derniers apportent quelques nouveautés, dont des skins, mais d'autres fois, il s'agit d'événements de collection, bien plus importants, que ce soit en termes de contenu ou de cosmétiques. C'est le cas avec l'événement de collection aube Céleste , qui est disponible entre le 24 janvier et le 7 février.Néanmoins, cet événement de collection a la particularité d'arriver seulement quelques semaines après un autre événement de collection, mettant en avant Seer, sans proposer de Set Héritage, marque de fabrique de ces festivités. À la place,Si vous êtes un habitué, alors vous savez probablement déjà comment faire. Sinon, sachez qu'il faut, l'un des fusils à pompe les plus puissants d'. Pour faire bref, vous allez devoir, lesquels sont vendus entre 1 000 et 1 800 Pièces Apex. Une fois les 24 cosmétiques obtenus,Notez que vous pouvez également récupérer les cosmétiques en ouvrant les packs spéciaux, sachant qu'aucun doublon n'est possible.Le prix de vente pour ce cosmétique est plutôt cher, étant donné qu'il vous faudra un total de. Cela équivaut, plus ou moins, à, une somme particulièrement élevée pour un semble habillage d'arme.Rappelons que les Sets Héritage peuvent être achetés à tout moment via la boutique d'Apex Legends, à condition d'avoir assez de fragments d'héritage, qui ont une chance d'être récupérés en ouvrant des packs normaux, mais cela reste assez rare (moins de 1 %). C'est pourquoi lorsqu'un Set Héritage sort, aussi appelé Heirloom, la tentation pour l'acheter peut être grande...