Apex Legends officialise l'événement de collection Aube céleste, avec le mode Hardcore

Détail de l'événement Aube céleste

Comme attendu, après que les rumeurs nous ont dévoilé les premiers détails,, quelques semaines à peine après le dernier, mettant en avant Seer. Ici, la communauté pourra profiter d'un nouveau mode de jeu,, lequel augmente la difficulté. Divers skins sont aussi introduits, qui donnent la possibilité d'Dès le 24 janvier, date du coup d'envoi de cet événement de collection,. Celui-ci permet de profiter d'une interface bien plus minimaliste, avec aucune indication ou presque sur l'écran, un anneau qui inflige plus de dégâts, dès le début de la partie, mais aussi un blindage qui n'évoluera pas au fil du temps, sans la possibilité d'en changer.Les combats seront donc bien plus létaux et il n'y aura aucune place pour l'hésitation. Il faudra éliminer son adversaire le plus vite possible, au risque d'être la prochaine victime.Des cosmétiques seront bien évidemment de la partie, que les joueurs pourront collectionner. En récupérant les 24 mis à disposition dans les packs ou la boutique, comprenant des skins légendaires pour Octane, Pathfinder, Caustic ou encore Ash il sera possible d'obtenirVous l'aurez compris, et cela n'est pas étonnant, aucun Set Héritage n'accompagne cet événement de collection., qui accueillera ensuite sa seizième saison, normalement le 14 février.