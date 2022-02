Apex Legends : Saison Dissidence, Mad Maggie, tous les détails de la nouvelle saison

Saison Dissidence dans Apex Legends, les nouveautés

Mad Maggie, nouvelle Légende

Nouveau mode, Contrôle

Nouvelle version d'Olympus

D'ici quelques jours, nous pourrons découvrir, laquelle apportera, comme toujours, son lot de nouveautés dans Apex Legends. Cette saison ne verra pas l'arrivée de nouvelle carte,, qui n'est pas sans conséquence. Un mode de jeu temporaire sera également disponible. Nous vous proposons un retour sur toutes les nouveautés de la saison Dissidence dans Apex Legends.Comme nous le savons désormais,. La Cheffe de guerre rebelle a récemment été officialisée et s'est dévoilée par le biais d'un trailer, avant que son gameplay ne soit dévoilé dans une vidéo de gameplay (voir plus bas). Cela nous a permis d'avoir un aperçu de ses capacités, qui s'annoncent très intéressantes. En bref, elle pourra brûler des ennemis se trouvant de l'autre côté d'un obstacle, voir les ennemis qu'elle a blessés auparavant et lancer une boule, libérant des tremplins et finissant par exploser.Elle devrait être très prisée des joueurs dans les semaines suivant sa sortie.Dans les trois semaines suivant la sortie de la saison Dissidence,, lequel est similaire à de la capture de drapeau. Il faudra en effet dominer certaines zones, et les garder, pour marquer des points et remporter la partie. Le tout se joue avec deux équipes de neuf joueurs, offrant donc un gameplay unique.Un article dédié à ce mode vous sera très prochainement proposé.À la suite du sabotage de Mad Maggie, notamment,. La ville volante est ainsi devenue un peu plus grande, pour offrir de nouvelles options de rotations et ne plus limiter les combats à certaines zones. Un article dédié sera également proposé très vite, mentionnant tous les changements majeurs.Pour le reste, nous pouvons également mentionner un nouveau Passe de combat et une nouvelle saison classée. Il sera également possible de récupérer des packs de skins gratuitement pour certaines Légendes , qui seront également offertes à celles et ceux ne les possédant pas encore., sur toutes les plateformes.