Apex Legends : Saison 9, à quelle heure sort la mise à jour ?

À quelle heure sort la MàJ de la saison 9 d'Apex Legends ?

Depuis quelques semaines et le début du teasing de la part de Respawn et Electronic Arts, les joueurs d'Apex Legends n'attendent que ce 4 mai pour découvrir les. Il faut dire qu'elles sont nombreuses, puisqu'en plus de la traditionnelle nouvelle légende, une arme inédite fait son apparition, Olympus est relookée et surtout, le mode Arène fait son apparition, lequel devrait séduire une multitude de joueurs.De ce fait, de nombreux joueurs se demandent, l'une des plus importantes d'selon les développeurs. Comme l'a indiqué Electronic Arts, et comme il fallait s'en douter suite aux mises à jour précédentes, il va falloir patienter jusqu'àpour pouvoir télécharger le patch et ensuite découvrir les nouveautés. Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés implantées. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres.Concernant les nouveautés, nous retrouverons doncen tant que nouvelle légende, laquelle est issue de l'univers de Titanfall, mais aussi une nouvelle arme, l'arc Bocek. La carte Olympus, qui avait débarqué en fin d'année, a également connu un petit changement, avec une nature plus abondante. Enfin, en plus du passe de combat permettant de débloquer moult compétences et les divers nerfs ou buffs, un mode opposant deux équipes de trois joueurs va être lancé,. Vous pouvez retrouver de plus amples détails dans cet article de présentation