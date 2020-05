Apex Legends : Récupérez un skin pour Loba avec Twitch Prime

La nouvelle Légende, Loba, bénéficie d'un skin exclusif qui peut être récupéré via Twitch Prime.

Comment récupérer le skin Maître du Jeu pour Loba dans Apex Legends ?

Arborez votre tenue de prédatrice avec le skin Maître du Jeu pour Loba, disponible jusqu'au 18 juin en reliant votre compte #TwitchPrime account.



May 17, 2020

Les joueurs d' Apex Legends ont souvent l'occasion de récupérer des éléments exclusifs via, à la condition d'être abonné au service proposé par Amazon. Suite à l'arrivée de la cinquième saison au début de ce mois de mai , et donc de, la nouvelle Légende, une voleuse hors pair, les joueurs peuvent mettre la main sur un nouveau skin.Depuis ce 15 mai, et jusqu'au 18 juin prochain, il est donc possible de récupérer gratuitement, une apparence unique destinée à. Cela ne sera possible que si vous êtes abonné à, service proposé par le géant américain Amazon. Si tel est le cas, vous n'avez qu'à vous rendre à cette adresse , et cliquer sur « récupérer maintenant ». Notez qu'il faut absolument lier ses comptes Electronic Arts et Twitch pour profiter de la récompense.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Enfin, n'hésitez pas à vous rendre souvent sur la page des récompenses Apex Legends, étant donné que les offres sont assez récurrentes.