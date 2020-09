Apex Legends propose l'événement September Soiree, avec des modes temporaires

Événement Soirée de septembre dans Apex Legends

Que la fête commence — l'événement September Soiree a commencé ! #ApexLegends



Jusqu'au 5 octobre, nous réactivons plusieurs modes à durée limitée, à raison d'un par semaine, et on commence avec DUMMIE's Big Day. pic.twitter.com/YbGRLY5O6H — EA France (@EAFrance) September 8, 2020

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Quelques semaines après le grand lancement de la saison 6 d'Apex Legends, Respawn souhaite redynamiser un peu son battle royale. Pour cela, et comme souvent, le studio de développement met en placeAinsi, comme nous l'avons appris dans la soirée de ce mardi 8 septembre, l'. Chaque semaine,, et pour ce grand début il s'agit du mode. Dans celui-ci, le joueur doit choisir une couleur et non une Légende, alors que ses compétences et ses Ultimes sont totalement aléatoires.Il est possible qu'un ou deux modes inédits voient le jour, même si la plupart seront des modes déjà connus des joueurs. L'événement se termine le 5 octobre prochain.En outre, des skins seront bien évidemment de la partie, là aussi connus des joueurs puisque ces derniers ont eu l'occasion de les découvrir avec l'événement Grande Soirée, ayant eu lieu en début d'année.Pour rappel,