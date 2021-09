Apex Legends propose Évolution, un événement de collection pour Rampart

Événement de collection Évolution dans Apex Legends

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voilà un mois que la saison Émergence a été lancée, et maintenant que les joueurs se sont habitués à la nouvelle Légende, Seer, et aux différents ajouts et changements,Comme nous vous le disions, cet événement met en avant, qui a le droit à sa zone sur Bord du Monde, comme d'autres Légendes avant elle. Il s'agit ni plus ni moins d'une boutique, baptisée Big Maude, située à côté de la Cité de lave. Vous y trouverez un parcours de paint-ball et des distributeurs pour récupérer des armes de paint-ball.Le mode Arène va aussi se mettre aux couleurs de notre Légende, avec un prix réduit pour les armes, spécialement modifiées pour l'occasion, remplaçant leur version de base pour la durée de l'événement. Outre cette variante, nous ne pouvons malheureusement pas profiter d'un mode de jeu à durée limitée avec cet événement.Enfin, sans surprise,, une toute nouvelle clé à molette Héritage équipée d'un distributeur de bonbons. Des skins exclusifs à Évolution seront aussi à débloquer ou à acheter pendant ces deux semaines.. Il arrivera en parallèle d'une mise à jour importante, laquelle applique quelques corrections et des modifications aux Légendes, dont Rampart. Le patch notes est à retrouver ici