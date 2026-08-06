Apex Legends pourrait bouleverser son mode classé avec cette nouvelle mécanique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2026 à 18h08
Depuis son lancement, Apex Legends a toujours été dominé par des métas bien précises. Pour casser cette monotonie, Respawn Entertainment envisagerait d'introduire un système de bannissement de personnages en partie classée, une mécanique bien connue qui pourrait totalement redéfinir la compétition.
Apex Legends pourrait bouleverser son mode classé avec cette nouvelle mécanique

Les jeux en ligne doivent constamment évoluer pour conserver l'intérêt de leur communauté. Si Apex Legends rencontre un succès indéniable depuis plusieurs années, le mode classé a toujours fait parler de lui, puisque la communauté n'a jamais été contentée par les différentes règles proposées par Respawn. Mais le studio s'apprêterait à apporter l'un des changements les plus radicaux de son histoire. 

Une mécanique empruntée aux géants de la compétition

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Depuis les origines du Battle Royale, certaines Légendes dominent systématiquement les classements de popularité. Bien que les mises à jour apportent régulièrement des ajustements de puissance, une méta constante finit toujours par s'installer, rendant certains personnages incontournables à un instant précis. Cette dynamique bien ancrée pourrait toutefois être bouleversée par l'arrivée d'une mesure de bannissement en mode classé.

Si vous êtes familiers avec les parties classées de jeux comme Rainbow Six: Siege ou même League of Legends, le concept d'interdire l'utilisation de certains personnages avant le début d'un match ne vous est pas inconnu. Dans le titre tactique d'Ubisoft, par exemple, les équipes votent pour bannir des opérateurs spécifiques lors de la phase de préparation. L'objectif est d'empêcher les personnages jugés trop puissants d'être présents dans chaque affrontement. Bien que certains favoris parviennent toujours à se frayer un chemin, il s'agit d'une contre-mesure efficace pour limiter la répétition et empêcher les joueurs de haut niveau d'abuser de mécaniques trop avantageuses. Cela permet aussi de ne jamais voir les mêmes joueurs lors des parties.

Une fuite crédible qui annonce un tournant pour la méta

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Selon le célèbre informateur HYPERMYSTx, réputé pour la fiabilité de ses informations, cette fonctionnalité pourrait faire son apparition dans Apex Legends dans un avenir proche. Concrètement, cela signifierait que les Légendes les plus sélectionnées pourraient être écartées des parties compétitives par les joueurs eux-mêmes.

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Bien qu'il n'ait pas fourni de détails supplémentaires sur le fonctionnement exact de cette mécanique, son historique de fuites avérées concernant le Battle Royale d'Electronic Arts donne un poids considérable à cette annonce. Ce changement pourrait arriver pour la saison 31 en novembre, ou 32 dans le but de marquer avec panache le huitième anniversaire du battle royale. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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