Apex Legends Traque : Patch notes de la saison 30, nouveautés, changements et améliorations

Comme toujours au début du mois d'août, les joueurs d'Apex Legends accueille une nouvelle saison, signe de nouveautés. Si elles sont bien moins importantes que lorsque le battle royale était à son apogée, les développeurs réfléchissent toujours à la manière de le rendre plus intéressant. Cette saison, baptisée Traque, se focalise sur les combats, en tentant d'inciter les joueurs à se battre, tout en limitant le temps passer à looter. De plus, plusieurs Légendes sont améliorées, en tête d'affiche Bloodhound.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour de la saison Traque d'Apex Legends ci-dessous.

MISES À JOUR DU JEU

Bord du Monde

Note de l'équipe de développement : Nous estimons que Bord du Monde est bien équilibrée sur le plan compétitif, et nous avons constaté que ces sentiments se sont fait l'écho au sein de la communauté. Notre objectif en mettant à jour la carte était donc de réduire la disparité entre les points d'intérêt et de répondre aux changements fréquemment demandés par les joueurs et les joueuses, tels que le retour de l'Usine de tri et des empilements de construction. Pour compléter la refonte de Bloodhound, nous avons tiré parti des nouveaux points d'intérêt de cette mise à jour pour faire avancer l'histoire de ce personnage de manière significative.

Village oriental Village oriental : Ajout d'abris rocheux et arborés supplémentaires dans les zones ouvertes autour du point d'intérêt. Village oriental : Terrain modifié à la base du barrage pour une traversée moins ardue. Village oriental : Ajout de tyroliennes supplémentaires pour accéder au barrage en rotation depuis le Village oriental. (anciennement Climatiseur)

La Colonie arboricole remplace l'Arbre

Le Camp de guerre remplace le Campement

Usine de tri Usine de tri : Ajout d'une connexion centrale au tunnel ferroviaire afin de maintenir cette rotation du Siphon de lave. Usine de tri : Plateformes modifiées pour maintenir le pont du Siphon de lave menant au Fragment est. Usine de tri : Ajout d'un nouveau tunnel et d'une connexion par tyrolienne verticale pour entrer dans le point d'intérêt par le sud-ouest, près de la Colonie arboricole. Usine de tri : Ajout de nouvelles plateformes et tyroliennes autour de chaque sortie de tunnel ferroviaire pour une traversée plus fluide. Usine de tri : Ajout de nouveaux wagons sur les voies dans le bâtiment de la gare.

Mise à jour de Monument/Fragment Monument/Fragment : Restauration des empilements/bâtiment de construction au Fragment ouest pour répartir les combats au Fragment.

Mise à jour de Glissement de terrain Glissement de terrain : Big Maude fusionnée avec le Glissement de terrain pour améliorer la viabilité en tant que lieu d'atterrissage.

Empilements/Cité de lave : Restauration du camp d'origine qui existait avant Big Maude et ajout d'abris supplémentaires à proximité.

Empilements/Cité de lave : Ajout de plateformes et de bâtiments supplémentaires autour de la périphérie du point d'intérêt pour améliorer les rotations et les fins de partie.

Décompte : Amélioration de la qualité du butin dans la planque souterraine.

Extracteur : Collision ajustée sur les toits inclinés des longs bâtiments modulaires pour éviter de glisser.

Correction d'un grand nombre de bugs, de rat spots et de problèmes de navigation.

Parcours de puissance revisité

Note de l'équipe de développement : Le système de butin a considérablement évolué au fil de l'histoire d'Apex. Avec ces changements, nous voulions résoudre un problème croissant : l'inflation du butin et la facilité qu'avaient les joueurs et les joueuses à trouver du butin de très haute qualité. Dans de nombreux cas, la progression au cours d'une partie pouvait donner l'impression d'être un pic rapide au début ou au milieu de la partie, puis d'être assez plate par la suite.

Nous avons remanié plusieurs systèmes qui ont été ajoutés ces dernières années afin de créer une chasse au butin plus captivante et plus directe. Les taux d'apparition du butin de haut niveau ont été réduits sur toutes les cartes, ce qui signifie que trouver un accessoire rare sera un événement plus exceptionnel et signalera un réel changement dans la puissance de votre arme.

Les arsenaux offrent un moyen constant d'obtenir les armes que vous voulez, mais peuvent perturber le début de partie en attirant les personnes dans des affrontements au largage chaud dans les zones ouvertes autour des arsenaux. Les arsenaux sont désormais verrouillés par le temps, comme les Extracteurs ÉVO. Cela garantit qu'ils sont disponibles en début de partie lorsque vous en avez besoin, mais que vos premiers combats après le largage sont uniquement fournis par ce que vous pouvez piller sur la carte. Les sources de butin uniques telles que la faune sauvage, les planques, les MRVN, les tiques et les rollers sont toujours présentes, mais fournissent une qualité de butin réduite.

En bref : Les taux d'apparition de butin de haut niveau ont été réduits sur toutes les cartes, ce qui devrait créer une expérience de butin plus claire et plus cohérente.

Monde Le taux d'apparition des accessoires violets a été réduit dans tous les systèmes de jeu. La quantité globale d'accessoires générés reste la même.

Arsenaux Les arsenaux sont désactivés au début de la partie. Les arsenaux s'activent en même temps que les Extracteurs évolutifs. Les icônes de la mini-carte et en jeu sont cachées jusqu'à leur activation. Réduction de la quantité d'arsenaux par point d'intérêt Panneau d'amélioration Améliore un emplacement d'accessoire d'un niveau Fournit une optique si l'arme n'en a pas Le violet est désormais le niveau d'amélioration maximal Les panneaux d'amélioration se réactivent après la réinitialisation des caisses.

Réinitialisation des caisses Retrait des caisses mythiques Retrait des caisses d'or N'améliore plus le butin à un niveau supérieur lors de la réinitialisation

Caisses de frag de volants et de rôdeurs Retrait de la possibilité de trouver du butin d'or

Butin de niveau Or Les accessoires eor ont été retirés de la sélection de butin Viseur de menace 4-10x non affecté par ce changement Les accessoires en or ont été retirés des armes d'or. Les sacs à dos en or ont été retirés de la sélection de butin

La zone chaude a été supprimée

Caisses d'avantages des Légendes de soutien et d'assaut Retrait des caisses de butin agrandies Retrait des caisses d'armement

Sphères de butin Retrait de la possibilité de trouver du butin d'or Génèrent moins d'accessoires Mise à jour des rollers cycliques pour offrir la possibilité de faire défiler du butin de niveau blanc

Tiques de butin Génèrent moins d'accessoires et d'armes Génèrent plus de consommables

Points d'intérêt de la carte Bord du Monde Planques à butin Ajout d'accessoires bleus Ajusté pour générer plus d'accessoires et d'amplification, ainsi que moins de sacs à dos Mirage à Trois Suppression de la possibilité de sphères de butin or Réduction des chances d'apparition de sphères de butin violettes au début de la partie Essais Réduction du niveau global du butin reçu en terminant les épreuves

Olympus Soir de combat Réduction du nombre d'apparitions des rollers de butin à 5 (au lieu de 7) Suppression de la possibilité de sphères de butin or Réduction des chances d'apparition des rollers de butin violets Icarus Bridge Ajout d'accessoires bleus Ajusté pour générer plus d'accessoires et d'amplification, ainsi que moins de sacs à dos Générateur phasique Suppression de la possibilité de sphères de butin or Réduction des chances d'apparition des rollers de butin violets en activant le Générateur phasique.

Les MRVN Réduction des apparitions de MRVN à 12 (au lieu de 24) Les bras de MRVN ne tombent plus Les MRVN sont désormais à usage unique

Faune sauvage (rôdeurs et araignées) Suppression du butin intelligent d'accessoires sur l'ensemble des butins de la faune sauvage Butin limité aux soins et aux munitions à l'élimination



Refonte des statistiques de l'interface

Note de l'équipe de développement : Nous mettons à jour la manière dont les statistiques d'armes sont affichées en jeu afin d'améliorer la transparence et la lisibilité du gameplay dans Apex. Vous pouvez désormais explorer avec plus de détails que jamais les statistiques uniques et les caractéristiques de performance de chaque arme. En exposant ces statistiques et en permettant d'examiner comment les différents accessoires affectent la performance des armes, les joueurs et les joueuses peuvent faire des choix plus conscients en jeu. Proposer ces informations plus détaillées, accompagnées d'améliorations visuelles, s'inscrit dans notre volonté de renforcer la prise en main et la lisibilité du gameplay.

Dans le salon :

Nouvel onglet Terrain de jeu disponible via Casier de Légende > Armes

Ce dernier vous permet de prévisualiser les informations concernant l'arme, quels accessoires peuvent être équipés sur l'arme et comment ces accessoires affectent les statistiques de cette arme. Les changements effectués ici n'affectent pas les comportements des armes en jeu.

En regardant une arme ou un accessoire dans le monde ou l'inventaire :

Cartes de butin d'armes : La carte de butin affiche désormais une répartition détaillée des dégâts de l'arme, de sa portée idéale, de sa cadence de tir, de ses modes de tir et des informations de gameplay spécifiques à l'arme. Lorsque vous regardez une arme à échanger, la carte de butin affiche désormais une comparaison rapide entre l'arme que vous tenez et l'arme que vous ramasseriez. Cette option peut être désactivée en passant l'affichage des messages d'interaction de Par défaut à Compact. Cartes de butin d'accessoires : Pour les accessoires pouvant être équipés sur votre arme, la carte de butin affiche désormais le changement de statistique qui se produira une fois équipé.

Cette option peut être désactivée en passant l'affichage des messages d'interaction de Par défaut à Compact.



Accessoires corrompus

Note de l'équipe de développement : Les accessoires corrompus offrent un choix significatif lorsqu'ils équipent les armes. Proposer un mélange unique de buffs importants et de compromis de statistiques négatifs remodèlera la performance d'une arme et spécialisera sa puissance. Avec un seul accessoire corrompu par arme, des décisions tactiques s'imposent quant aux équipements à privilégier. Besoin d'une mitrailleuse absolue pour les combats à courte portée ? Équipez le chargeur optimisé sur le R‑99 pour décharger plus facilement un chargeur complet, au prix d'un temps de rechargement plus long. Ou peut-être préférez-vous plus de maniabilité et de vitesse ? Équipez plutôt la crosse standard agile sur le R‑99 pour augmenter votre vitesse de déplacement, mais avec une capacité de chargeur réduite.

Nouvelle rareté d'accessoires de haut niveau

Chaque accessoire corrompu est doté d'un bonus unique et d'un effet négatif

Un seul accessoire corrompu peut être équipé sur une arme à la fois

5 nouveaux accessoires Chargeur débordant Augmente la taille du chargeur au-delà de celle d'un chargeur violet Réduit la vitesse de rechargement de l'arme Peut être équipé sur n'importe quelle arme acceptant un chargeur Canon Traqueur de têtes Augmente les dégâts des tirs à la tête de l'arme Réduit la précision du tir au jugé Améliore le contrôle du recul au même niveau que le canon violet Laser tactique Augmente la vitesse de rechargement Réduit le contrôle du recul en visant Améliore la précision au jugé au même niveau que le viseur laser violet Crosse standard agile Élimine la pénalité de vitesse de déplacement avec l'arme Augmente la vitesse de déplacement en visant Réduction de la taille du chargeur Augmente la vitesse de rechargement et le maniement de l'arme au même niveau que la crosse standard violette Crosse de précision rapide Augmente la cadence de tir de l'arme Réduction de la taille du chargeur Augmente la vitesse de rechargement et le maniement de l'arme au même niveau que la crosse de précision violette

Les accessoires corrompus peuvent être trouvés dans Le butin de base avec une faible probabilité d'apparition Packs de soutien des manches 2 et 3 Emplacements de butin de haut niveau (planques du Bord du Monde, Pont du navire Icarus, etc.)



Refonte des munitions énergétiques

Note de l'équipe de développement : cette saison, nous innovons fortement avec les armes énergétiques et nous bouleversons leurs systèmes de munitions. Nous avons entièrement retiré les munitions énergétiques du butin. L'objectif de ce changement était d'offrir une nouvelle façon d'aborder le choix de votre équipement d'arme, et la raison pour laquelle vous choisissez une arme plutôt qu'une autre. Pour renforcer leur identité énergétique unique, ces armes disposeront désormais de leur propre réserve de munitions à régénération. Le fait de ne plus avoir à chercher de munitions supplémentaires ni à gaspiller de précieux emplacements d'inventaire ouvre de nouvelles possibilités d'équipement, mais gardez un œil sur cette réserve : une fois vide, il faudra attendre qu'elle se régénère. Avec des munitions qui se réapprovisionnent, nous nous attendons à ce que les armes énergétiques soient les plus puissantes lors des combats courts, mais qu'elles perdent du terrain lors des engagements prolongés.

Caisses de munitions énergétiques retirées du jeu

Les armes énergétiques sont fournies avec une réserve de munitions Similaire au Bocek ou aux armes de pack de soutien

La taille de la réserve des armes énergétiques est composée de plusieurs chargeurs de munitions Chaque arme est fournie avec Havoc : 3 chargeurs de réserve Némésis : 3 chargeurs de réserve Devotion : 3 chargeurs de réserve L-STAR : 4 chargeurs de réserve RE-45 : 2 chargeurs de réserve Volt : 2 chargeurs de réserve Fusil triple : 2 chargeurs de réserve Si la taille du chargeur de l'arme augmente, la réserve totale s'adapte en conséquence Ex. Un Volt sans chargeur amélioré a une taille de réserve maximale de 40 Ex. Un Volt avec un chargeur violet a une taille de réserve maximale de 54

Les armes énergétiques régénèrent l'équivalent d'un chargeur de munitions en 18 secondes Le temps de régénération n'augmente pas si la taille de votre chargeur augmente Ex. Un Volt sans accessoire de chargeur amélioré équipé régénère 20 tirs en 18 secondes Ex. Un Volt avec un chargeur violet équipé régénère 27 tirs en 18 secondes La régénération s'interrompt lorsque vous tirez ou rechargez l'arme

Un nouvel élément d'ATH a été ajouté pour les armes énergétiques. Ceci affiche le nombre de chargeurs de munitions qu'il vous reste.

L'ATH de l'arme affiche désormais le nombre de munitions énergétiques en pourcentage Un paramètre a été ajouté pour alterner entre pourcentage ou nombre de balles

Ajustements pour Joker Les armes énergétiques reçoivent l'équivalent d'1 chargeur supplémentaire de munitions de réserve Les armes énergétiques régénèrent l'équivalent d'un chargeur de munitions en 12 secondes



Leader de saut volontaire

Note de l'équipe de développement : l'expérience du vaisseau de largage est essentielle à Apex. Ce n'est pas seulement le début de la partie, mais cela influence également les chances de succès d'une équipe. Un saut réussi peut faire la différence entre un bon classement dans une partie et un retour rapide au salon. Coordonner et positionner son équipe pour un largage réussi met les compétences à l'épreuve, et c'est une responsabilité que certaines personnes préfèrent assumer de manière directe. Se porter volontaire comme leader de saut permet aux joueurs et aux joueuses les plus expérimentés et audacieux de façonner le début de la partie de leur équipe.

Dans les modes de jeu avec un Leader de saut, pendant la sélection des personnages, les joueurs et les joueuses peuvent désormais se porter volontaires pour être oleader de saut. Cela offre une façon déterministe d'assumer la responsabilité d'être le ou la leader de saut de leur équipe.

Pendant la sélection des personnages

Quand le volontariat est actif, une option permettra de « s'inscrire pour être leader de saut ».

Les joueurs et les joueuses peuvent appuyer sur le bouton correspondant pour se porter volontaire à tout moment pendant la sélection des personnages.

Les personnes qui se sont inscrites pour être leader de saut seront identifiées sur l'interface pendant la sélection des personnages.

Les personnes qui se portent volontaires comme leader de saut lors d'une partie seront inscrites d'office comme leader de saut pour les parties futures.

Les joueurs et les joueuses peuvent utiliser le même bouton pour se désinscrire du volontariat s'ils s'étaient précédemment inscrits.

Si plus d'un membre de l'équipe s'est porté volontaire, la sélection du ou de la leader de saut sera aléatoire parmi le groupe de volontaires.

Copains ronronnants

Le suivi gratuit mis en avant du Passe de combat propose un pendentif d'arme significatif, Copains ronronnants, qui met en vedette deux chats adorables.

Ce pendentif a été créé en l'honneur d'un ancien développeur de Respawn décédé l'année dernière, Benjamin Sklar, et s'inspire de ce qui comptait le plus pour lui, y compris ses deux chats adorés, Tia et Sophia. Notre ami incarnait un grand sens de la justice sociale et de l'équité. Il aimait l'astronomie, les voyages et la photographie. Ses centres d'intérêt particuliers incluaient la physique quantique et les finances personnelles. Il nous manque beaucoup, mais nous nous réjouissons de savoir que son essence peut perdurer dans Apex Legends. Bienvenue dans les Jeux Apex, Tia et Sophia.

C.A.R. mythique : Marque des Dieux

Marqué par les dieux. Gagné par le chasseur ou la chasseuse.

Le pack saisonnier Traque apporte une divinité inspirée de Bloodhound avec une chance de débloquer la C.A.R. mythique « Fureur du Faiseur d'Orages ». 5 niveaux de personnalisation à débloquer avec des fragments exotiques, de la forme de base aux évolutions de plumes et d'ailes, avec des effets d'étourdissement, des effets d'artillerie et des réinterprétations visuelles finales.

LÉGENDES

BLOODHOUND

Note de l'équipe de développement : Malgré les modifications apportées à son kit lors de la Saison 28, Bloodhound reste presque invisible aux niveaux intermédiaires à élevés et a le taux de sélection le plus bas une fois que vous atteignez le niveau Or et au-delà. Heureusement, nous avons laissé entrevoir des changements supplémentaires, et il est enfin temps de révéler le kit remanié de Bloodhound. Le plus grand changement est une toute nouvelle capacité ultime : Cape du Faiseur d'Orages. Il s'agit d'un outil de camouflage multifacette qui aidera votre escouade à prendre vos adversaires en embuscade ou à échapper à des situations de tierce partie. Combiné à des outils de traque plus faciles à utiliser issus de votre capacité passive et votre tactique, il est beaucoup plus simple de mieux comprendre le champ de bataille, puis d'attaquer lorsque les ennemis montrent des signes de faiblesse. L'espoir est que les joueurs et joueuses de Bloodhound aient le sentiment de pouvoir désormais prendre les devants, en menant leur escouade et en créant des ouvertures, au lieu de simplement scanner des ennemis et d'espérer que leurs alliés puissent en profiter.

Passive Bloodhound peut désormais voir une traînée rouge près des indices ennemis récents pour vous guider jusqu'à eux. Ceci est similaire aux empreintes rouges que Bloodhound voyait avec son ancienne capacité ultime, Prédateur. Afin de réduire la surcharge visuelle, plusieurs types d'indices ont été supprimés. Les indices de déplacement et les éliminations sont les seuls éléments qui perdurent. Les traces et les indices sont désormais masqués lorsque le propriétaire meurt, à l'exception de l'indice du joueur ou de la joueuse tuée. Le comportement de certains corbeaux noirs a été ajusté pour les aider à apparaître de manière plus fiable, et des informations sur leur fonctionnement ont été incluses dans la description de la capacité. Les corbeaux blancs peuvent voler jusqu'à 400 m (contre 190 m auparavant, et 380 m avec Vol du corbeau). Vous pouvez désormais activer les corbeaux blancs à distance en les regardant brièvement.

Tactique La tactique effectue désormais un scan corporel complet pendant 3 secondes (au lieu d'un scan corporel complet de 2 secondes suivi de 2 secondes de scan diamant). Une fois le scan corporel complet terminé, crée 4 scans "instantanés" avec un intervalle de 1,5 seconde entre chacun. Si un scan touche un corbeau blanc ainsi qu'au moins un ennemi, le délai de récupération n'est plus partiellement remboursé. Si un scan touche un corbeau blanc et aucun ennemi, il rembourse toujours l'intégralité du délai de récupération.

Ultime Nouvelle capacité ultime : Cape du Faiseur d'Orages Lancez un appareil qui camoufle toute personne se trouvant à portée. Sous l'effet du camouflage, les joueurs et les joueuses bénéficient également de 20 % de vitesse de déplacement accrue et de la vision de menace. La zone de camouflage dure 8 secondes. Le camouflage dure 12 secondes après avoir quitté la zone. Le camouflage se dissipe lorsque vous subissez des dégâts, tirez avec votre arme ou utilisez la plupart des capacités. Les capacités de Bloodhound peuvent être utilisées sans dissiper le camouflage.

Mises à niveau Niveau 2 (NOUVEAU) Vision dissimulée : Utiliser l'ultime actualise votre capacité tactique, et utiliser votre capacité tactique sous camouflage masque les effets visuels aux ennemis. (NOUVEAU) Vue d'oiseau : Les corbeaux blancs se séparent et volent vers les deux ennemis les plus proches (appartenant à des escouades différentes). Suppression de Goût du sang ; Vol du corbeau amélioré et intégré au kit de base. Niveau 3 (NOUVEAU) Prédation définitive : Tirer interrompt temporairement votre camouflage au lieu de le dissiper.



LOBA

Note de l'équipe de développement : Bien que les changements de butin de cette saison devraient améliorer la valeur de Loba en améliorant la qualité du butin de son équipe, nous avons estimé qu'elle pourrait bénéficier de quelques améliorations pour l'aider à rester en vie et à soutenir l'équipe. Sa tactique se déploie beaucoup plus rapidement, et le délai de rechargement de son ultime est réduit pour s'assurer qu'elle puisse constamment fournir du matériel aux membres de son équipe.

Tactique Temps d'équipement réduit (passé de 0,6 s à 0,4 s) Portée du projectile augmentée d'environ 15 % et temps de trajet du projectile réduit d'environ 30 %

Ultime Délai de rechargement réduit à 120 s (au lieu de 150 s)

Mises à niveau L'amélioration de niveau 3, Sac tout neuf, octroie désormais des sacs violets au lieu de sacs or (les sacs or n'apparaîtront plus)



RAMPART

Note de l'équipe de développement : Malgré d'importants buffs, Rampart a encore du mal à être compétitive dans la méta actuelle. Elle peut être extrêmement forte si elle est retranchée dans une bonne position, mais il est autrement difficile d'y parvenir. Sa capacité passive peut être décevante en fonction de la puissance des mitrailleuses, nous ajoutons donc une nouvelle couche. Nous améliorons également sa mobilité avec Sheila pour l'aider dans les combats contre une opposition plus mobile.

Passive En plus des autres avantages, elle gagne désormais 50 % plus vite des hop-ups verrouillés

Tactique Santé du mur augmentée aux niveaux d'ÉVO inférieurs (passée de 400/600/800 à 600/700/800) Santé du mur amplifié de 25 Temps de déploiement du mur réduit de 0,5 s

Ultime Vitesse de déplacement de base augmentée en tirant ou en faisant tourner Sheila (passée de 70 à 104) Ceci correspond à la vitesse de déplacement précédente avec l'amélioration Montée en puissance Montée en puissance augmente toujours la vitesse de déplacement de base de la même quantité qu'auparavant (vous fait passer de 104 à 139)

Mises à niveau L'amélioration de niveau 2, Réserve de combat, n'octroie plus l'accès aux armes rouges (puisqu'elles disparaissent). Elle permet désormais le rechargement des armes rengainées en plus de ses autres avantages.



VALKYRIE

Note de l'équipe de développement : Valkyrie fait partie du niveau supérieur en termes de taux de sélection depuis plusieurs saisons maintenant. Alors que nous cherchons continuellement à équilibrer le jeu, il semble que le moment soit venu de réduire le niveau de puissance de Valkyrie. Il y a deux objectifs principaux : réduire sa puissance « d'artillerie », qui rivalise avec celle d'autres personnages qui n'ont pas de jetpacks, et rendre son ultime un peu plus facile à contrer.

Tactique Dégâts de base réduits de 25 à 15 (chaque roquette additionnelle inflige toujours 3 dégâts) Ajustement de l'angle d'attaque du missile à l'approche de sa cible Ceci annule un élément de ses changements de la Saison 27, où les missiles pouvaient voler au-dessus de grands murs ou de bâtiments et plonger directement sur les joueurs et les joueuses.

Ultime Réduction de 15 % de la hauteur de base de l'ultime (annule l'amélioration Postcombustion qui a été déplacée de base en 27,0)

Mises à niveau Amélioration de niveau 2 Yeux dans le ciel : distance de scan à travers les murs réduite à 100 m (aucun changement si vous avez une ligne de vue ; conserve la portée complète de 250 m) Amélioration de niveau 3 Supersonique : réduction de l'amélioration du temps de décollage (réduit désormais le temps de lancement de 40 % au lieu de 50 %)



AXLE

Note de l'équipe de développement : Le taux de sélection d'Axle évolue dans une direction plus saine après chaque réajustement, mais nous comprenons que son drone Impulsion reste trop oppressant dans de nombreux contextes. Lors de la sortie d'Axle, les joueurs et les joueuses avaient la possibilité d'accéder à deux charges de tactique ou à deux charges d'ultime. Les nitroportails et les drones Impulsion ont été partout, et cela a donné à chacun de nombreuses opportunités d'apprendre à utiliser (et à réagir) à son kit. Sa tactique peut aider toute son équipe à combler rapidement une lacune. Son ultime peut projeter les victimes dans les airs. La force de ces résultats ne nous échappe pas, et certains des changements au cours de la saison avaient pour objectif de limiter la disponibilité de certaines capacités puissantes. D'autres changements ont été des tentatives d'élargir les opportunités de contre-jeu ou de modifier le contexte dans lequel ses capacités sont les plus fortes. Les réajustements de cette saison s'inscrivent dans la veine de ces derniers. Nous verrons ainsi comment les combats liés à Axle sont affectés et, si elle reste une menace à gérer dans trop de situations, nous adopterons une approche encore plus radicale.

Tactique Temps de boost de glissade maximum réduit de 5 secondes à 3 secondes.

Ultime Affecte désormais la personne concernée et les alliés (similaire aux ultimes de Mad Maggie, Bangalore et Gibraltar). Axle (l'utilisateur) subit des dégâts, est étourdi et déplacé (tout comme les ennemis). Les alliés sont étourdis et déplacés, mais ne subissent pas de dégâts.

Mises à niveau Remplace Automate par Jusqu'au bout, ce qui ramène le temps de glissade max de la tactique à 5 secondes.

Ordre modifié Niv. 2 : Tireur glissé contre Jusqu'au bout Niv. 3 : Brèche de saut contre Super glissade



BUTIN ET ACCESSOIRES

Rotation des packs de soutien

Le G7 Scout revient au sol (détails ci-dessous)

Le Répéteur 30-30 rejoint le pack de soutien (détails ci-dessous)

Rotation des armes d'or

Rotation des armes d'or supprimée Les armes d'or ne sont plus limitées à un ensemble plus restreint d'armes



AMPLIFICATEURS

Puissance accrue (amplificateur)

Suppression de la charge tactique obtenue en cas de KO

ARMES

G7 Scout [Butin au sol]

Suppression de la détente à double action

Il n'est plus possible d'équiper les optiques de précision

Réduction des dégâts à 33 (au lieu de 37)

Réduction de la cadence de tir

Taille du chargeur Base inchangée (10) Chargeur blanc réduit de 15 à 12 Chargeur bleu réduit de 18 à 14 Chargeur violet réduit à 20 à 16



Répéteur 30-30 [Pack de soutien]

Augmentation des dégâts de 43 à 51

Délai de chargement en visée réduit de 0,4 à 0,25 seconde

Vitesse de rechargement optimisée

Suppression de l'accessoire hop-up Munition double

Ajout de l'accessoire hop-up pointes à dispersion. Les projectiles éclatent en un schéma de dispersion en tir au jugé 7 plombs par tir 8 dégâts par plomb (56 dégâts au total) Tir à la tête possible avec un multiplicateur de 1,25x

Capacité du stock : 50

Note de l'équipe de développement : Nous voulons que l'Hemlok reste un fusil d'assaut stable à moyenne portée, mais sa capacité à contrer les compétences des Légendes a fortement contribué à sa domination dans la méta. La diminution de la puissance de la Charge de démolition la maintient viable tout en laissant de la place pour d'autres fusils d'assaut.

Hemlok démolition

Le rechargement de la Charge de démolition passe de 25 s à 30 s

Réduction de 50 % des dégâts infligés aux simili-fenêtres et aux structures

Réduction des dégâts à 21 (au lieu de 22)

Note de l'équipe de développement : L'Alternator, le RE-45 et le R-99 subissent des réductions de dégâts et de la taille du chargeur. Ces armes surpassent actuellement considérablement les autres options à courte portée. Ces ajustements garantissent qu'elles restent des sources de dégâts rapides tout en exigeant plus de précision pour infliger des KO.

Mitraillette Alternator

Réduction des dégâts à 18 (au lieu de 19)

Réduction des dégâts à 14 par balle en mode Détente à double action (au lieu de 15)

Taille du chargeur Chargeur de base réduit de 20 à 18 Chargeur blanc réduit de 24 à 20 Chargeur bleu réduit de 26 à 22 Chargeur violet réduit à 30 à 26



RE-45

Réduction des dégâts à 16 (au lieu de 17)

Chargeur violet réduit à 27 à 24

R-99

Réduction des dégâts à 12 (au lieu de 13)

VERROUILLAGE DES ACCESSOIRES HOP-UP

Armes d'or Accessoire hop-up Accélérateur équipé sur toutes les armes d'or sans accessoire hop-up existant

Accélérateur Gagnez 15 % de charge d'ultime en cas de KO avec l'arme Comprend une fenêtre d'assistance de 3 secondes Gagnez 30 % d'ÉVO supplémentaires grâce aux dégâts infligés avec l'arme Ne confère plus de charge d'ultime pour les dégâts infligés avec l'arme

Turbochargeur Points requis pour débloquer la Devotion augmentés à 500 (au lieu de 425)



CORRECTIONS DE BUGS

Correction d'un problème à cause duquel les auras classées étaient toujours marquées comme nouvelles si elles n'étaient pas équipées

Correction d'un problème à cause duquel les skins favoris aléatoires affichaient des skins différents dans le salon, le casier de Légende et en jeu

Correction d'un problème à cause duquel le portail d'Alter pouvait placer le joueur ou la joueuse à l'intérieur d'une boîte sur l'un des points de contrôle du Traitement de Caustic

Correction d'un problème à cause duquel le texte sur le skin Alternator Skippy mythique était inversé pour les utilisateurs et utilisatrices de Nintendo Switch™ 2

CORRECTIONS DE BUGS DES LÉGENDES

Correction de problèmes avec l'animation de saut en parachute Purification de l'air de Caustic

Correction d'un problème où l'ultime de Vantage ne multipliait parfois pas correctement les dégâts lors des tirs successifs

Correction d'un problème à cause duquel le drone de Crypto ne pouvait pas utiliser les balises de réapparition mobiles

MOTEUR

Diverses corrections de bugs et améliorations des performances

QUALITÉ DE VIE

Cartes