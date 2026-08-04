Apex Legends tire sa révérence sur Switch

Annoncée en début d'année, la sentence est désormais irrévocable. Respawn Entertainment débranche définitivement les serveurs d'Apex Legends sur la toute première Nintendo Switch. Une fin de service programmée qui pousse les joueurs à faire le grand saut vers sa grande sœur ou à changer de plateforme.

Avec la sortie de la saison 30 d'Apex Legends qui arrive ce 4 août, c'est toute une communauté qui va devoir dire au revoir au battle royale. Respawn Entertainment met effectivement un terme définitif à l'aventure Apex Legends sur la Nintendo Switch. Si le célèbre jeu de tir à la première personne continue de rassembler des millions de passionnés chaque jour, le support technique de la console hybride originelle n'était plus tenable face aux exigences des nouvelles mises à jour.

Une déconnexion définitive programmée pour le 4 août

Dès maintenant, les serveurs de la version originale de la console cesseront de fonctionner. Les développeurs avaient prévenu les joueurs le 30 janvier dernier, précisant que la saison 29, sortie en mai, ferait office de tournée d'adieu. La décision n'est pas vraiment une surprise pour la communauté. Le portage initial souffrait de limites techniques évidentes et peinait à offrir une fluidité optimale face aux autres plateformes du marché.

La principale préoccupation des joueurs concerne évidemment leurs achats et leur progression. Sur ce point, Electronic Arts se veut rassurant. L'intégralité des données étant liée au compte EA de chaque utilisateur, le transfert vers la nouvelle génération de consoles se fera sans aucune perte. Les éléments cosmétiques, les statistiques et les devises virtuelles suivront les joueurs sur la Nintendo Switch 2.

Le choix de la performance technique

L'abandon de l'ancienne machine s'inscrit dans une volonté claire de proposer une expérience de jeu supérieure. Le studio de développement souligne que les capacités techniques de la Nintendo Switch 2 permettent enfin d'offrir une version portable digne de ce nom. Sur les forums et les réseaux sociaux, de nombreux adeptes avouent d'ailleurs avoir déjà déserté la première mouture depuis la sortie de la nouvelle console, tant le bond graphique et la fluidité sont incomparables.

Pour ceux qui refusent encore d'investir dans le nouveau matériel de Nintendo, Apex Legends reste évidemment accessible et mis à jour sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Une page se tourne pour le célèbre Battle Royale, marquant la fin d'une ère technique complexe mais saluée pour son audace.

Pour tout savoir de la saison Traque, le patch notes est à retrouver dans notre article.