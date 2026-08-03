Apex Legends saison 30 Traque : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 août 2026 à 10h00
Les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir découvrir la saison 30 du battle royale, nommée Traque, ce 4 août 2026. Il faudra cependant patienter un peu, comme toujours, étant donné que l'heure de sortie de la mise à jour est en fin de journée.
Apex Legends saison 30 Traque : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?

Si EA et Respawn ont largement revu leur campagne marketing depuis quelques mois, en abandonnant les longs teasing, nous avons eu les premières informations concernant la nouvelle saison d'Apex Legends, la trentième déjà, qui arrive ce 4 août et pourrait attirer les joueurs avec certains changements comme toujours. De fait, une partie de la communauté se demande à quelle heure sortira la saison Traque d'Apex Legends

À quelle heure sort la MàJ de la saison 30 Traque d'Apex Legends ?

bloodhound-buff

Une partie de la communauté se demande effectivement quand sera disponible cette fameuse mise à jour, qui ajoutera donc certaines choses intéressantes au battle royale et notamment la refonte de l'une des premières Légendes, mais aussi une nouvelle version de Bord du monde. Pour ce qui est de l'heure de sortie, les développeurs n'ont pas partagé officiellement l'heure.

Cependant, si nous nous référons aux dernières saisons, Respawn et EA lancent, dans la quasi-totalité des cas, pour ne pas dire toujours, les mises à jour en début de soirée, entre 18h et 19h, heure française. Attendez-vous donc à pouvoir en profiter à partir de ce mardi 4 août à 19h au plus tard, pour cette fois, si tout se passe bien. Les serveurs entrent en maintenance à ce moment, et le patch peut ensuite être téléchargé (sur consoles, et notamment PlayStation, il est possible de prétélécharger la mise à jour 24 heures avant son arrivée). Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.

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Côté contenu, si vous n'avez pas suivi avec passion les révélations de Respawn de la saison Traque, sachez que nous découvrirons plusieurs nouvelles choses intéressantes comme :

  • La refonte de Bloodhound
  • Nouvelle version nocturne de Bord du monde
  • Butin repensé
    • introduction des accessoires corrompus
    • Suppression de plusieurs butins au sol
  • Modifications apportées à Loba et Rampart

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La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés et changements implantés. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres. Rendez-vous vers 19h, ce mardi 4 août, pour découvrir la mise à jour de la saison 30 d'Apex Legends nommée Traque.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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