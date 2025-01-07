Apex Legends : Patch notes de la mise à jour du 7 janvier 2025

Découvrez le patch notes de la mise à jour d'Apex Legends, publiée ce 7 janvier permettant d'introduire également le premier événement de l'année.
Les joueurs d'Apex Legends peuvent découvrir l'événement Anomalie astrale
, réintroduisant un mode apprécié et quelques récompenses évidemment. Mais en parallèle, EA et Respawn ont publié la mise à jour de mi-saison, pour corriger quelques soucis et apporter les équilibrages nécessaires, en fonction du retour des joueurs.
Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour du 7 janvier d'Apex Legends
ci-dessous.
Patch notes 7 janvier 2025
MISES À JOUR DE L'ÉQUILIBRAGE
Pack de soutien
- L'ouverture d'un pack de soutien octroie désormais de l'ÉVO à l'ensemble de l'équipe, et non plus seulement à la personne qui l'a ouvert
Rotation des armes d'or
- Fusil à charge, ADP Prowler, fusil d'assaut Némésis, G7 Scout, mitraillette C.A.R.
Létalité de l'anneau
- Les avantages de l'aptitude de soutien seront désactivés dès qu'un joueur aura atteint la limite de temps d'avertissement de létalité de l'anneau
- Les avantages de l'expertise en réanimation conserveront toujours un long délai de régénération avant de pouvoir être réutilisés après utilisation à l'intérieur de l'anneau
ACCESSOIRES ET EXPLOSIFS
Armes accélérées
NOUVEL accélérateur : équipé sur le fusil d'assaut Némésis, le G7 Scout et la mitraillette C.A.R.
Note des développeurs : nous essayons quelque chose de nouveau avec ce nouvel accessoire hop-up en l'ajoutant par défaut à la base de ces armes. Plus une capacité comme l'augmentation des gains d'ÉVO et de charge ultime est acquise tôt dans une partie, plus elle aura d'impact. Nous voulions vous offrir une expérience de jeu exaltante sans avoir à nécessairement partir en quête d'un objet rare.
- Augmente les points ÉVO obtenus grâce aux dégâts
- Augmente la charge d'ultime grâce aux dégâts
- Les KO octroient 30 % de charge d'ultime lorsqu'une arme accélérée est équipée
Étoile à arc
Note des développeurs: il est parfois difficile de savoir si une étoile à arc a été collée sur vous dans le feu de l'action. Ce message devrait vous aider à dissiper les doutes à ce sujet.
- Vous verrez désormais un message à l'écran lorsqu'une étoile à arc est collée sur vous.
Accessoires hop-up
- Sélecteur de tir ajouté
- Peut être équipé sur l'ADP Prowler et le fusil à charge
- Ajoute un mode de tir automatique à activer
ARMES
Fusil à charge
Note des développeurs : le fusil à charge est une arme dévastatrice lorsqu'elle est entre de bonnes mains, mais qui peut être difficile à manipuler. Nous essayons de rendre le fusil à charge plus accessible en augmentant la capacité du chargeur, en ajustant le recul, en réduisant la portée pour obtenir un maximum de dégâts et en ajoutant l'accessoire hop-up Sélecteur de tir.
- Augmentation de la capacité en munitions
- Munitions de base : 6
- Chargeur blanc : 7
- Chargeur bleu : 8
- Chargeur violet : 9
- Augmentation de la taille des projectiles à courte portée
- Augmentation de la vitesse des projectiles
- Recul amélioré
- Les dégâts max. pour l'échelonnement de la portée sont désormais atteints à 200 m (au lieu de 300 m)
- Réduction de la gravité des projectiles
- Utilise désormais l'accessoire hop-up Sélecteur de tir
- Tirs variés : mode de tir automatique
- Dégâts réduits de 25 %
- Cadence de tir accrue
- Amélioration du recul en mode de tir auto
Mastiff
Note des développeurs : le Mastiff a fait ses preuves cette saison, et sa régularité à distance y est pour beaucoup. Nous travaillons à la résolution de certains problèmes de timing qui permettaient aux doubles Mastiffs d'infliger plus de dégâts que la moyenne, en leur ôtant un peu de puissance, en élargissant la dispersion et en resserrant le viseur.
- Réduction du resserrement de la dispersion dans le viseur
- Augmentation de la taille de la dispersion
- Augmentation du délai avant que le Mastiff ne soit prêt à tirer lors de l'élévation
- Légère augmentation des temps d'élévation et d'abaissement
Peacekeeper
Note des développeurs : en ce qui concerne les fusils à pompe ayant une bonne portée, nous voulons mettre l'accent sur l'effet du choke du Peacekeeper, c'est pourquoi nous avons choisi de l'accélérer afin que les projectiles volent plus vite. Cela devrait améliorer considérablement ses performances à distance, notamment pour atteindre des cibles en mouvement.
- Augmentation considérable de la vitesse du choke
- Augmentation de la vitesse des projectiles
RE-45
Note des développeurs : le RE-45 a été relégué au second plan depuis qu'Akimbo est entré en scène. Cette augmentation des dégâts devrait lui donner l'impression d'être un peu plus viable au sein du gameplay méta actuel.
- Dégâts portés à 13 (au lieu de 12)
LÉGENDES
Alter
- Nexus du Vide
- Réduction du temps de rechargement à 120 s (au lieu de 180 s)
- N'expire plus par défaut
- Portée augmentée à 300 m (au lieu de 200 m)
- Améliorations : niveau 3
- Nexus éternel : supprimée, déplacée dans le kit de base
- NOUVEAU Multidimensionnalité : octroie un second Nexus du Vide et les deux peuvent exister en même temps
|Lancement d'Abysses cosmiques : niveau 3
|Nexus éternel
|Le Nexus du Vide n'expire plus.
|Mi-saison d'Abysses cosmiques : niveau 3
|Multidimensionnalité
|Octroie un second Nexus du Vide. Les deux Nexus peuvent être actifs en même temps.
Note des développeurs : nous avons effectué une petite modification afin d'offrir plus de flexibilité avec la capacité ultime d'Alter. Nous avons d'autres projets pour elle dans un futur proche, mais nous voulions apporter une petite modification pour voir si les joueurs trouvent une meilleure utilité à sa nouvelle capacité ultime.
Horizon
- Ascenseur de gravité
- Ajustement des effets visuels de l'ascenseur pour réduire la charge visuelle sur le champ de bataille
- Ajustement de l'audio des joueurs dans l'ascenseur pour le rendre plus visible
Loba
- Marché noir
- La capacité ultime débute avec 99 % de charge (au lieu de 50 %)
- Protection supplémentaire contre le griefing
- Peut désormais être récupérée à distance
- Peut désormais récupérer des bannières (ne consomme pas d'utilisation au Marché noir)
- Peut désormais ouvrir des planques sans clé, mais n'octroie pas de points ÉVO
- Voler du butin de planque ne détruit plus le Marché noir, mais seule Loba pourra s'en charger et cela déclenchera toujours l'alarme
- Peut à nouveau récupérer du butin dans les caches explosives
- Suppression du délai après avoir placé le Marché noir avant qu'il ne devienne utilisable
- Les petits objets de soin (cellules de bouclier et seringues) ne consomment plus d'utilisation au Marché noir
- Le butin des épreuves, de Modif spéciale et des Laboratoires de Caustic n'apparaît plus dans le Marché noir
- Monte-en-l'air
- Dispose désormais de deux charges
- Légère réduction du délai de lancer tactique et réduction considérable du délai de récupération
- Réduction des effets sonores et des effets visuels sur le bracelet lancé
- Regard aiguisé : Loba peut viser lorsqu'elle n'est pas armée pour voir le butin dans l'interface à la recherche d'objets mis en évidence par sa capacité passive
- Améliorations : niveau 2
- Haute Valeur : supprimée
- Expansion du marché : supprimée
- Shopping frénétique : déplacée au niveau 2, retravaillée pour permettre à toute l'escouade de prendre 3 objets sur un Marché noir allié
- NOUVEAU Griffes de loup : boost de vitesse et utilisation plus rapide de l'arme après une téléportation
- Améliorations : niveau 3
- Amélioration tactique : supprimée
- NOUVEAU Sac flambant neuf : toute l'escouade reçoit des sacs à dos d'or lorsque l'amélioration est sélectionnée
- NOUVEAU Artiste de l'évasion : Loba peut régénérer 50 PV de blindage après une téléportation avec sa capacité tactique, et les dégâts interrompent la régénération
|Lancement d'Abysses cosmiques : niveau 2
|Haute valeur
|La hauteur et la portée de votre capacité tactique sont accrues.
|Expansion du marché
|Portée de votre capacité ultime accrue de 25 %.
|Mi-saison d'Abysses cosmiques : niveau 2
|Griffes de loup
|Vous dégainez plus vite votre arme et gagnez en vitesse après la téléportation.
|Shopping frénétique
|L'escouade peut se procurer trois objets dans un Marché noir allié.
|Lancement d'Abysses cosmiques : niveau 3
|Shopping frénétique
|Loba peut obtenir un objet bonus dans la Boutique du Marché noir.
|Mise à niveau tactique
|Rechargement de capacité tactique : -5 s.
|Mi-saison d'Abysses cosmiques : niveau 3
|Sac tout neuf
|L'escouade gagne des sacs à dos d'or.
|Artiste de l'évasion
|Vous regagnez 50 unités de bouclier après la téléportation. Interruptions des dégâts.
Note des développeurs : la plupart des changements apportés à Loba visent à améliorer certaines des qualités encombrantes de son kit et à rendre ses capacités plus réactives. Sa capacité ultime étant plus rapide tout en accordant de petits objets de soin, elle gagne en puissance dans son style de soutien, tandis que ses deux charges tactiques et sa récupération plus rapide la rendent encore plus insaisissable. Exactement comme devrait l'être une voleuse de son calibre ! Cependant, c'est grâce à ses améliorations que les joueurs peuvent vraiment s'appuyer sur ces deux angles tactiques en fonction de leurs préférences de jeu ou de la composition de leur escouade. Davantage axée sur le soutien, Loba peut ravitailler son équipe avec Shopping frénétique et Sac flambant neuf, ou jouer la carte de l'escarmouche avec Griffes de loup et Artiste de l'évasion. Il s'agit d'un changement assez important pour Loba et nous avons hâte de voir les joueurs la faire monter sur le podium.
Mirage
- Capacité passive : Insaisissable.
- Se camoufle désormais également lors de l'utilisation d'un consommable de soin
- Le camouflage est interrompu par les dégâts, l'utilisation d'une capacité ou l'abandon d'une action de soin
- Le camouflage a un temps de rechargement de 5 s qui commence dès la fin du camouflage
- Se camoufler ne prend plus que 1 s (au lieu de 1,5 s)
- Après une réanimation, Mirage bénéficie désormais d'une vitesse accrue pendant le camouflage
- Améliorations : niveau 2
- Pack de batteries : supprimée
- Surmoi : supprimée
- NOUVEAU Comme bon leurre semble : les leurres scannent désormais aussi la cible qui a tiré sur le clone
- NOUVEAU Multifacette : accédez à toutes les interactions des autres classes avec l'environnement : caisses, scans de packs de soutien, balises topographiques et consoles d'anneau
- Mirage et son équipe ne gagneront des points ÉVO pour ces interactions que si l'escouade compte également un membre de cette classe
|Lancement d'Abysses cosmiques : niveau 2
|Pack de batteries
|Transportez une batterie supplémentaire par emplacement d'inventaire.
Affichage du nombre de batteries sur les caisses de frag.
|Surmoi
|Vous gagnez un leurre bonus avec votre capacité ultime. Délai de rechargement réduit de 30 s.
|Mi-saison d'Abysses cosmiques : niveau 2
|Comme bon leurre semble
|Les ennemis leurrés sont mis en surbrillance.
|Multifacette
|Vous accédez à toutes les consoles de classe, aux caisses, aux balises et aux scans de packs.
Note des développeurs : Mirage est une Légende très appréciée qui est perçue comme étant peu utile en équipe et trop facile à repérer parmi ses clones. À l'approche de la fin de cette saison axée sur la classe de soutien, nous voulons remettre en question ces idées préconçues en lui donnant accès aux caisses et aux balises, ainsi qu'à d'autres moyens de prendre le large grâce à ses capacités de camouflage. Nous nous attendons à ce que les joueurs le trouvent plus utile en tant que soutien d'escouade, et nous sommes impatients de découvrir les moyens créatifs auxquels vous allez avoir recours pour vous échapper et repartir à l'attaque. Le monde est-il prêt pour ce Mirage 2.0 ?
Pathfinder
Note des développeurs : malgré une saison faisant la part belle aux Légendes de soutien, Pathfinder est resté une Légende très choisie et souvent le principal choix d'une escouade à la recherche de rotations. Nous avons réduit les gains immédiats de sa capacité ultime en scannant les packs de soutien, ce qui, ajouté à l'amélioration de sa Tyrolienne zen, lui offrait, à lui et à son équipe, des rotations fréquentes et plus sûres. Nous avons également ajusté le temps de rechargement de son grappin, afin d'encourager les joueurs à faire davantage de choix tactiques avec ses capacités et à ouvrir la voie à d'autres Légendes pour qu'elles prennent sa place dans différentes compositions.
- Grappin : temps de rechargement porté à 30 s (au lieu d'une durée variable)
- Délit d'initié
- Réduction du temps de rechargement maximal obtenu en scannant des packs de soutien
- Réduction du changement de tyrolienne obtenu en scannant des packs de soutien
- Amélioration - Tyrolienne zen : réduction des dégâts réduite à 25 % (au lieu de 50 %)
Vantage
- Marque de la snipeuse : recharger avec un accélérateur de capacité ultime délenche de nouvelles animations et maintient l'arme active
MODES
Retour aux sources
- Les apparitions des réplicateurs sont activées
- Chaque Légende peut créer des bannières d'équipier avec un réplicateur
- Fabrication d'une armure de niveau 1 avec un réplicateur
- Ouvrir une caisse vous garantira une arme si vous n'en avez pas
- Ajustement du timing de l'anneau
- Le temps d'attente entre chaque manche correspondra mieux aux valeurs actuelles
- La vitesse de fermeture de l'anneau sera plus rapide
- Rotation des cartes : Canyon des Rois, Bord du Monde, Olympus, Zone d'orage, Lune brisée et E-District
Les reliques de faille continuent
Les objets disponibles dans les Reliques de faille seront mis à jour régulièrement, avec l'ajout d'une arme supplémentaire et la rotation des kits de boost disponibles.
- Kits de boost
- Nouvellement ajouté
- Amélioration : débloque et active toutes les améliorations de Légende lorsqu'elle est équipée
- Écran de fumée d'urgence : déclenche un nuage de fumée obscurcissant la vision à l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous subissez des dégâts
- Piratage de carte : signale occasionnellement les ennemis à portée sur votre minicarte pour vous et vos alliés
- Rembobinage de phase : l'activation de cette fonctionnalité vous renvoie à un emplacement précédent
- De retour
- Vol stationnaire : viser en l'air permettra de planer, de se maintenir en suspension et stabiliser la visée.
- Réflexe du Vide : les dégâts qui pouvaient mettre KO une personne l'envoient dans le Vide pendant plusieurs secondes, avant de revenir à un niveau de santé critique
- Régénération réactive : les barres de santé/bouclier se régénèrent progressivement
- Soin d'escouade : l'utilisation d'un consommable de santé/bouclier l'applique également aux équipiers à proximité
- Nessies : invoquez des compagnons Nessie pour qu'ils se battent pour vous
- Armes de relique
- Nouvellement ajoutées
- Lame à impulsion Relique : une version améliorée du couteau de lancer avec un petit scan intégré à l'endroit de l'impact et des dégâts accrus
- Sentinel chargé Relique : gardez vos cellules de bouclier avec vous ; ce Sentinel est toujours chargé !
- Rampage chargée Relique : les grenades thermiques sont faites pour être lancées, et cette Rampage est faite pour tirer
- Eva 8 Relique + Double action
- Devotion Relique + IEM : inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis environnants lorsque vous brisez le bouclier d'un ennemi (plus les dégâts infligés sont importants, plus l'IEM est puissante)
- Fusil à charge Relique : maniez le fusil à charge original
- De retour
- Alternator Relique : variante Retour aux sources modifiée avec des munitions désintégratrices
- Mastiff Relique : variante Retour aux sources
- L-STAR Relique : variante Retour aux sources avec une cadence de tir élevée et une capacité de chargeur limitée
- Spitfire – Relique : variante Retour aux sources avec rechargement rapide, tir au jugé amélioré et munitions lourdes
- Wingman – Relique : variante Retour aux sources avec Démonte-crâne
- Prowler Relique : variante Retour aux sources avec Sélecteur de tir (automatique) et lunette longue distance
- G7 Scout Relique : variante Retour aux sources avec lunette de précision
- Répéteur 30-30 – Relique : soigne d'un pourcentage des dégâts infligés aux ennemis et aux monstres
- Si un tir à la tête est réussi, la santé et l'armure sont immédiatement rechargées en grande partie
- Chargeur double intégré
- Taille du chargeur de 12
- Accessoire hop-up Démonte-crâne
- EPG-1 : lance-grenade à propulsion énergétique directe à tir unique
ROTATIONS DES CARTES
Parties publiques et classées
- E-District
- Olympus
- Bord du Monde
Mixtape
- Du 7 au 20 janvier 2025
- Match à mort en équipe : Ville cimetière, Monument, Station ZEUS
- Contrôle : Site de production, Dôme du tonnerre, Siphon de lave
- Course armée : Wattson, Fragment, Noyau
- Du 21 janvier au 10 février 2025
- Grand MMÉ : Dôme du tonnerre, Ville cimetière
- Contrôle : Dôme du tonnerre, Site de production, Siphon de lave
- Course armée : Ville cimetière, Fragment
- Confinement : Station ZEUS, Noyau
PARTIES CLASSÉES
Réglage de la valeur des PC
Nous avons identifié un problème à cause duquel les groupes de PC et le matchmaking n'étaient pas entièrement harmonisés, ce qui entraînait des chevauchements inattendus dans les rangs pendant les parties. Par exemple, des joueurs ayant un niveau de compétence similaire pouvaient apparaître dans différents rangs, ce qui créait de la confusion lorsque des joueurs de rang supérieur apparaissaient dans des parties de rang inférieur. Pour résoudre ce problème, nous avons ajusté le système afin de mieux harmoniser les groupes de PC avec le matchmaking. Grâce à cet ajustement, les joueurs perdront moins de PC et conserveront une progression plus proche de celle initialement prévue. Merci de votre compréhension, et comptez sur nous pour continuer à améliorer votre expérience classée !
- Novice IV à Argent IV : aucune modification de la valeur des PC
- Argent IV à Argent III : réduits à 500 PC (au lieu de 600)
- Argent III à Argent II : réduits à 500 PC (au lieu de 600)
- Argent II à Argent I : réduits à 500 PC (au lieu de 600)
- Argent I à Or IV : augmentés à 750 PC (au lieu de 600)
- Or IV à Or III : augmentés à 750 PC (au lieu de 700)
- Or III à Or II : augmentés à 750 PC (au lieu de 700)
- Or II à Or I : augmentés à 750 PC (au lieu de 700)
- Or I à Platine IV : augmentés à 750 PC (au lieu de 700)
- Platine IV à Platine III : 750 PC (au lieu de 800)
- Platine III à Platine II : 750 PC (au lieu de 800)
- Platine II à Platine I : augmentés à 1 000 PC (au lieu de 800)
- Platine I à Diamant IV : augmentés à 1 000 PC (au lieu de 800)
- Diamant IV à Diamant III : augmentés à 1 000 PC (au lieu de 900)
- Diamant III à Diamant II : augmentés à 1 000 PC (au lieu de 900)
- Diamant II à Diamant I : augmentés à 1 000 PC (au lieu de 900)
- Diamant I à Maître : augmenté à 1 000 PC (au lieu de 900)
CORRECTIONS DE BUGS
- Ajout d'un tampon pour les pas latéraux afin de lutter contre les technologies de déplacement automatisées à des fréquences d'images élevées
- L'interface du fusil à charge ne s'affiche plus occasionnellement en mode viseur avec une optique haute puissance
- L'animation du premier dégainage n'est plus jouée avec le mode de tir Akimbo après chaque mort dans la Mixtape
- Correction d'une paroi rocheuse sur Lune brisée dans laquelle les joueurs pouvaient se cacher
- Les répliques liées à un faible niveau de bouclier ne sont plus jouées quand aucun noyau de bouclier n'est équipé
- Les comptes à rebours "Hors limites" se déclenchent à nouveau lorsque vous utilisez la Sheila de Rampart sur une monture
- Les icônes d'interface ne devraient plus se décentrer en mode ultra-large
- Les XP de maîtrise des armes sont désormais comptabilisés correctement lors de l'utilisation d'armes Akimbo
LÉGENDES
- Alter
- Le butin des caisses de frag peut désormais être signalé en utilisant la capacité passive d'Alter
- L'invite passive ne devrait plus s'afficher si vous ne regardez pas une caisse de frag, y compris après une réapparition
- Caustic
- Résolution d'un problème avec les barils qui ne se déployaient pas les uns sur les autres
- Lifeline
- Drone-médecin Le halo ne sera plus détruit par plusieurs grandes portes
- Drone-médecin Les effets visuels et sonores ne subsisteront pas plus longtemps que prévu après avoir expirés
- L'audio à la première personne n'est plus lu par les membres de l'escouade lorsque le drone-médecin est déployé sur lui-même
- Newcastle
- Se libère désormais correctement du piège d'Ash lors de l'utilisation de la capacité ultime et ne plane plus bizarrement dans les airs
QUALITÉ DE VIE
- Ajustement des points ÉVO gagnés lors de réanimations consécutives
- Le butin disséminé sur les murs dynamiques de Bord du Monde se détache désormais du mur plutôt que d'y rester collé
- L'option de soin utilise désormais par défaut les cellules et non plus les seringues
- L'option de menu "Volume chat vocal entrant" est désormais disponible sur consoles et la valeur maximale a été augmentée de 100 % à 200 % (les valeurs supérieures à 100 % tenteront d'augmenter le volume des joueurs trop discrets)
GRAPHISMES
- DirectX 12 est désormais la version par défaut sur PC. Les données des deux dernières saisons ont montré que les joueurs bénéficieront de meilleures performances et d'une plus grande stabilité avec DX12, comme nous l'avons vu dans notre article Reddit.
- Les joueurs sur Steam peuvent toujours sélectionner DX11 comme option de démarrage, et les joueurs sur EA app ou l'Epic Game Store peuvent utiliser DX11 avec l'argument de ligne de commande --anticheat_settings=SettingsDX11.json.
- Remarque : la première compilation de shaders peut prendre un certain temps pour DX11 et DX12, mais les joueurs qui viennent de passer à DX12 peuvent en revanche mettre un certain temps à se connecter au salon pour la première fois.
- Ce patch inclut également des améliorations et des correctifs pour DX12.
- Ajout de la technologie AMD Anti-Lag 2 : cette option sera activée par défaut dans les paramètres vidéo pour les joueurs équipés de GPU AMD compatibles. Des tests internes ont révélé que dans les situations où le jeu est bloqué par les performances du GPU, Anti-Lag 2 a optimisé la latence d'entrée dans le moteur d'environ 25 %.
- Les bordures noires ne devraient plus continuer à afficher l'interface Steam ou des artefacts visuels lorsque vous utilisez des formats d'image différents de ceux de votre écran.
- Le curseur du jeu doit désormais être centré lors de l'ouverture d'un menu lorsque vous utilisez une résolution de jeu différente de la résolution native de votre écran.
- Le menu de l'inventaire ne devrait plus se déplacer lors de l'utilisation d'une manette.
- Suppression de l'option "Ressources de streaming dynamiques" dans les paramètres vidéo, car elle devrait rester activée pour la quasi-totalité des lecteurs. Cette option n'a généralement aucun effet à moins que votre GPU ne soit à court de VRAM, et dans ce cas, elle peut éviter une dégradation des performances. Elle peut toujours être désactivée dans le fichier videoconfig.txt.
- Amélioration significative des performances de streaming des données géométriques vers le GPU, en particulier sur les systèmes d'entrée de gamme, réduisant ainsi les saccades et les modèles manquants dans le jeu.
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