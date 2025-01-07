Apex Legends fait un bon dans le passé avec son premier événement 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 janvier 2025 à 12h17
EA et Respawn ont annoncé le premier événement de l'année 2025 pour Apex Legends, qui fait un petit bond dans le passé en reproposant le mode Retour aux sources, et de nombreuses récompenses.
Apex Legends fait un bon dans le passé avec son premier événement 2025
Il y a quelques mois, Apex Legends a, comme tous les autres battle royale, proposé un mode qui permettait de réimplanter certaines mécaniques des débuts, l'âge d'or de tous les jeux du genre (PUBG, Warzone et surtout Fortnite). L'année 2025 commence de la même façon avec l'événement Anomalie astrale qui réintroduit le mode Retour aux sources tout en proposant des récompenses exclusives, et une mise à jour de mi-saison.

Retour de Retour aux sources

Dès le 7 janvier, les joueurs pourront (re)découvrir ce mode à durée limitée qui intègre les armes, les Légendes, les capacités et les règles des premières heures d'Apex Legends. Plutôt apprécié lors de sa première disponibilité, ce mode sera jouable jusqu'au 20 janvier.

Miniature vidéo

Toutes les cartes, Canyon des Rois, Bord du Monde, Olympus, Zone d'orage, Lune brisée et E-District seront disponibles.

Des skins inédits

Évidemment, comme pour chaque événement, les joueurs pourront découvrir des objets cosmétiques inédits et exclusifs, liés à l'événement Anomalie Astrale. 15 seront disponibles, tandis que les joueurs pourront aussi obtenir des fragments exotiques. En ouvrant les packs d'événement, les joueurs auront aussi une chance de récupérer  les skins « Anarchonaute » pour Alter et « Horizon sombre » pour Horizon.

skin-apex-event-janvier2025
L'événement proposera aussi quelques défis pour obtenir des skins gratuitement. Une mise à jour sera publiée ce 7 janvier, à l'occasion de l'arrivée d'Anomalie Astrale dans Apex Legends, pour apporter divers équilibrages et corriger certains problèmes. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour de mi-saison 23 Abysses dans cet article.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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