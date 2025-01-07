Apex Legends fait un bon dans le passé avec son premier événement 2025

Apex Legends est jeu vidéo multijoueur en ligne compétitif de type battle royale prenant place dans l'univers de Titanfall. Le titre est développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts, et est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Avec un total de soixante joueurs, une vingtaine d'équipes constituées de trois joueurs chacune s'affrontent lors des jeux d'Apex dans les confins de la Frontière afin d'y obtenir gloire et fortune.