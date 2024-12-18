Apex Legends : Patch notes de la mise à jour du 17 décembre

Découvrez le patch notes de la mise à jour d'Apex Legends, publiée en même temps que le nouvel événement qui fête la fin de l'année.
Les joueurs d'Apex Legends peuvent découvrir l'événement Hantise hivernale
, qui rapporte le fameux mode Polaire Express, mais aussi un skin Héritage pour Bloodhound. En parallèle, une petite mise à jour est proposée aux joueurs, pour apporter divers équilibrages.
Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour du 17 décembre d'Apex Legends
ci-dessous.
Patch notes du 17 décembre Apex Legends
LÉGENDES
Lifeline (mise à jour récente)
- Drone-médecin Halo : délai de réutilisation augmenté à 180 s (au lieu de 150)
- DOC mains libres : la réanimation se fait désormais à la même vitesse que les Légendes autres que de soutien
Newcastle (mise à jour récente)
Note des développeurs : plus tôt cette semaine, nous avons publié un patch apportant quelques modifications à Lifeline et Newcastle. Nous avons mis l'accent sur Newcastle en ce début de saison axé sur le soutien et, même si c'est génial de voir une Légende qui a longtemps été au bas de l'échelle se hisser au sommet, le gameplay méta du bouclier composé qui a émergé était un peu trop fort puisqu'une grande partie de son contre-jeu avait été supprimée. Nous avons donc rétabli le niveau de santé associé à la capacité Bouclier mobile, augmenté son délai de réutilisation et réduit également la santé de son bouclier de réanimation.
- Bouclier de réanimation
- Blanc : 250 PV (au lieu de 300)
- Bleu : 400 PV (au lieu de 450)
- Violet : 600 PV (au lieu de 750)
- Bouclier mobile
- Délai de réutilisation de base augmenté à 20 s (au lieu de 15)
- Suppression de l'invulnérabilité avec intégration des PV de Bouclier renforcé à la base
- L'amélioration Bouclier véloce réduit le délai de réutilisation à 12 s
Et même si nous ne voulions pas tirer un trait sur les aptitudes de sauvetage emblématiques de notre Lifeline, nous voulions rendre certains des éléments les plus frustrants de son kit un peu plus faciles à gérer. Compte tenu de la puissance de sa réanimation mains libres, nous avons décidé de ramener DOC à la vitesse de réanimation de base afin de donner aux joueurs un peu plus de temps pour y réagir (mais aussi pour combattre au mieux la secouriste de défense iconique des Terres Sauvages).
MODES
Reliques de faille : EPG-1
L'EPG-1 rejoint les réjouissances. Ce lanceur propulsé à tir unique et à énergie directe ajoute quelque chose de spécial à votre arsenal : des dégâts de zone et des capacités de "rocket-jump".
Bugs découverts par la communautés
- Maîtrise du mode de tir Akimbo : l'XP retenue n'est pas générée correctement ou est faible dans le récapitulatif de la partie.
- Graphismes : chargement insuffisant des shaders au démarrage, ce qui entraîne parfois des saccades et/ou des textures ou des modèles manquants (affecte à la fois DX11 et DX12).
- Passe de bienvenue : les joueurs étaient bloqués au niveau 39 ou ne recevaient pas de récompenses finales. Un correctif pour ce problème a été publié plus tôt cette semaine.
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