Apex Legends présente Hantise hivernale, son événement hivernal, avec le retour d'un fameux mode

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 décembre 2024 à 18h40
Les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir profiter d'un nouvel événement de fin d'année, réintroduisant un mode temporaire très apprécié, tout en permettant à Bloodhound d'avoir un skin Héritage.
Apex Legends présente Hantise hivernale, son événement hivernal, avec le retour d'un fameux mode
Respawn et Electronic Arts ont annoncé un nouvel événement temporaire pour cette fin d'année 2024, nommé Hantise hivernale. En plus d'innombrables skins inédits pour plusieurs légendes, Bloodhound bénéficie, en outre, d'un skin Héritage. Comme chaque fois à cette période, le mode Polaire Express fait son grand retour.

Événement de collection Hantise hivernale

Comme nous vous le disions, le mode très apprécié Polaire Express est réintroduit, encore une fois, à cette période. Ce mode permet à trois escouades de s'affronter à bord du train de Bord du Monde, toujours dans le but d'être la dernière équipe en vie. Aucun changement n'a toutefois été annoncé, nous devrions donc profiter de la dernière variante de l'an passé. Notez néanmoins que toutes les Légendes et toutes les armes sont compatibles.

Bien évidemment, une nouvelle série de skins arrive avec cet événement. De nombreux cosmétiques exclusifs pourront être débloqués au fil de ces trois semaines de festivités. Des défis seront proposés aux joueurs pour récupérer des points et ainsi accéder à certaines récompenses plus ou moins intéressantes.

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De plus, 30 objets cosmétiques, mettant en avant plusieurs Légendes seront disponibles dans les packs ou dans la boutique. En les récupérant tous, vous obtiendrez 150 fragments Héritage et  le skin Héritage Fléau hivernal pour Bloodhound.

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Un événement hivernal un peu moins important que ces dernières années, montrant peut-être la baisse d'intérêt autour du battle royale de Respawn et Electronic Arts qui a largement diminué le marketing et la communication. Pour mieux revenir en 2025 ? Quoi qu'il en soit l'événement de collection Hantise hivernale débutera le 17 décembre dans Apex Legends.

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Corentin Rimbert

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