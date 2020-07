Apex Legends offrira des charmes aux joueurs Steam

Respawn et Electronic Arts offriront aux joueurs d'Apex Legends sur Steam trois charmes à l'effigie de certaines licences de Valve afin d'encourager les joueurs à sauter le pas.

Electronic Arts a prévu de porter nombre de ses titres sur Steam en 2020 et plus encore, dans le but d'étendre sa communauté, limitée jusqu'alors à Origin, le launcher de l'éditeur. Si la plupart des jeux majeurs ont déjà été lancés sur la plateforme de Valve, Apex Legends n'est lui prévu que pour l'automne prochain, en même temps que le cross-play et la version Nintendo Switch Pour que l'attente soit moins longue et tenter un premier coup de séduction, nous apprenons que tous les joueurs qui lancent Apex Legends via Steam, lorsqu'il sera disponible et pour un temps limité,. Habituellement vendus pour le prix de 5 euros, ces derniers mettront en avant les licences Half-Life avec Octane qui est sous la menace d'un Headcrab, et Portal avec GLaDOS en forme de « PatatOS » ou encore avec Wattson. Comme dit plus haut,Vous pouvez, d'ores et déjà, ajouter le battle royale à votre liste de souhaits , afin de ne pas manquer son lancement.arrivera, pour rappel, sur Steam durant l'automne prochain. Une date de sortie sera prochainement communiquée.