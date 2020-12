Apex Legends offre aux joueurs un charme Medal of Honor

Obtenir le charme Medal of Honor Manon dans Apex Legends

Petite surprise si vous lancez: Respawn vous offre un charme pour équiper l'une des vos armes. Il s'agit de Manon Batiste, la leader de la résistance française dans la série Medal of Honor. Le studio se montre effectivement généreux à l'occasion de la sortie de Medal of Honor: Above and Beyond ce 11 décembre. Malheureusement, le titre n'est disponible qu'en VR, ce qui limite le public pouvant profiter du retour de la franchise.Pour récupérer le charme Manon, ainsi est-il appelé en français, vous n'avez qu'à. Cependant, ne tardez pas, puisque nous ne savons pas quand l'offre se termine, mais il semblerait qu'elle soit limitée dans le temps. Vous pourrez retrouver le charme dans votre inventaire comme tous les autres, en allant dans « Équipement » puis en vous rendant dans la partie charmes pour l'équiper, après avoir choisi une arme.Pour ce qui est de Medal of Honor: Above and Beyond, qui possède une taille assez importante , vous pouvez vous le procurer directement sur Steam , si vous êtes équipé d'un casque VR compatible.