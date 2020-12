Medal of Honor: Above and Beyond demande 340 Go d'espace libre

Configuration Medal of Honor: Above and Beyond

Processeur → Intel i7 9700K (ou équivalent)

→ Intel i7 9700K (ou équivalent) RAM → 16 GB DDR4 RAM

→ 16 GB DDR4 RAM Carte Vidéo → Nvidia GTX 2080 (ou équivalent)

→ Nvidia GTX 2080 (ou équivalent) Stockage → 340 Go d'espace libre pour l'instalation, 170 Go une fois installé. SSD recommandé

En attendant de pouvoir redécouvrir la célèbre franchise sur nos PC et consoles, les développeurs ont fait le point sur les configurations nécessaires pour le faire tourner convenablement. Si l'équipement mentionné est assez puissant, l'espace demandé pour pouvoir télécharger le jeu, qui profitera d'une campagne et d'un mode multijoueur. Bonne nouvelle toutefois, si tant est que nous puissions appeler ça comme ça, une fois les fichiers décompressés. Concernant les configurations en elles-mêmes, voici ce dont il faudra être équipé pour espérer faire tourner convenablement Medal of Honor: Above and Beyond :