Apex Legends : Octane est toujours la Légende la plus jouée de la saison 12

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il existe moult débats concernant les Légendes les plus jouées sur Apex Legends , puisqu'il n'y a que très rarement une communication officielle de la part des développeurs. Cependant, il est possible de le savoir, ou tout du moins d'avoir une très large idée, grâce au site apexlegendsstatus , qui indique le pick rates des Légendes, selon les données récoltées sur plus de 10 millions d'utilisateurs, et donc de joueurs.Comme souvent, certaines Légendes se détachent du lot,, d'autant que le personnage a récemment été offert à tous. Wraith, Légende très utile dans une équipe, fait également partie des plus sélectionnées, tout comme Bloodhound. Walkyrie et Pathfinder sont les deux autres Légendes que nous croisons le plus souvent sur le champ de bataille., tout comme Crypto, Seer, Caustic et Revenant, lesquels sont tous sous les 2,5 % de pick. Il est possible que la donne change pour certains, si des améliorations sont faites, mais Rampart risque de garder ce rôle un bout de temps, malheureusement.Ces données ne sont pas très étonnantes, puisque nous retrouvons une grande partie des meilleures Légendes de notre tier liste parmi les plus jouées, et inversement pour les moins jouées. Concernant Mad Maggie, qui est la dernière arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas connu le succès attendu pour une nouvelle Légende, puisqu'elle est très peu choisie, malgré certaines de ses compétences intéressantes.