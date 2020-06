Les dataminers auraient trouvé le nom et une image de Nova, la prochaine Légende à faire son arrivée dans Apex Legends.

Comme lors de chaque nouvelle saison,. La saison 6 ne dérogera pas à la règle, et les dataminers ont d'ores et déjà fouillé les fichiers du jeu pour en savoir plus sur le prochain arrivant.À l'instar de la saison 5 avec Loba,. Les informations à propos de celle-ci sont plutôt minces, étant donné que son apparition dans les fichiers du jeu est assez récente, mais les dataminers et plus particulièrement Shrugtal ont trouvé son apparence. Nova devrait alors arborer un look plutôt « badass ».Son arrivée ne fait quasiment aucun doute étant donné que les fichiers du jeu la mentionnant sont composés des mêmes éléments que les Légendes avant elle. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri d'un piège tendu par Respawn. Notez également qu'il y a peu,. Peut-être que cela sera de même pourLa patience est donc de mise, d'autant plus que, étant donné que la saison 5 a été lancée durant le mois de mai. Respawn et Electronic Arts confirmeront ou non ces rumeurs en temps voulu.Pour rappel, une version Steam, une version Nintendo Switch et le cross-play sont attendues pour cet automne.