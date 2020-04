Même si de nombreux joueurs réclament l'arrivée d'un mode solo, celui-ci ne devrait pas être implanté de manière permanente, comme l'ont précisé les développeurs.

Lorsque nous avons introduit le mode solo temporairement l'an dernier, nous avons vu l'impact négatif que celui-ci avait en jeu, surtout pour les nouveaux joueurs. Nous avons également imaginé certaines Légendes et leurs capacités pour qu'elles soient complémentaires avec d'autres en équipe, et quand vous jouez en solo, celles-ci deviennent inutiles.

Len'est pas au programme du côté de chez Respawn. S'il a déjà été possible d'y jouer seul lors d'un événement spécial durant l'été 2019, Respawn ne compte pas rendre disponible de manière définitive, contrairement au mode duo qui l'est depuis quelques jours La raison est on ne peut plus simple, puisque les développeurs expliquent avoir conçu certaines Légendes dans le but qu'une synergie se crée avec l'addition de leurs capacités. De ce fait, lancer un mode solo rendrait caduques certaines capacités, voire certaines Légendes, qui seraient moins puissantes sur le champ de bataille.Les développeurs indiquent qu'il s'agit là de l'une des nombreuses raisons pour lesquellesne propose toujours pas de mode solo, néanmoins, ces derniers concluent en indiquant qu'ils « continuent d'explorer les pistes pour apporter une expérience solo à Apex Legends ». Les joueurs attendant avec impatience un mode solo peuvent donc garder une lueur d'espoir, même si, à l'heure actuelle, rien n'indique une arrivée prochaine de ce dernier.En attendant, nous rappelons que le mode duo et la rotation des cartes sont disponibles de manière définitive dans Apex Legends depuis le début du mois d'avril.