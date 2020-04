Apex Legends : Les duos et la rotation de cartes arrivent de façon permanente

Dès ce 7 avril, les duos et la rotation des cartes arrivent de manière permanente sur Apex Legends. Qui plus est, un événement à durée limitée mettant en scène Bloodhound est disponible.

Les duos et la rotation de carte

Quêtes légendaires, tous les détails

Épreuves de Bloodhound

Nouveaux défis

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Uniquement disponible en trio depuis sa sortie, si ce n'est en duo de manière exceptionnelle, de nombreux joueurs d'ont demandé l'implantation définitive du mode duo après l'avoir testé. Chose faite dès ce 7 avril, comme l'ont indiqué Electronic Arts et Respawn. Cette arrivée est accompagnée d'une autre demande de la communauté : la rotation des cartes. En effet, depuis la saison 3, le Canyon des Rois a laissé sa place à Bord du Monde et il n'était plus possible de jouer sur l'ancienne carte, si ce n'est durant quelques événements spéciaux.Ces deux nouveautés, qui ne manqueront pas de ravir la communauté, sont donc disponibles avec la mise à jour de ce 7 avril, et sont permanentes, donc définitives. Vous pourrez continuer à profiter du mode duo et de la rotation des cartes après la fin de l'événement « Quêtes légendaires ».Comme annoncé, l'événement « Quêtes légendaires » qui durera jusqu'au 14 avril, apporte certaines nouveautés, qui ont été détaillées par les développeurs.Vous affronterez dans une arène close des vagues de rôdeurs. Votre but est bien évidemment de résister à ces derniers et de les éliminer, pour tenter de remporter un butin important. Mais de nombreux dangers viendront s'interposer entre les récompenses et vous.De nouveaux défis seront disponibles grâce à l'événement Quêtes légendaires. En réalisant divers objectifs, vous aurez la possibilité de remporter des cosmétiques exclusifs directement inspirés du dernier épisode de la série « Histoires des Terres Sauvages ». Les développeurs rééditent l'expérience qui avait été particulièrement bien accueillie par les joueurs lors d'anciens événements, tels que Grande soirée et Piratage système.Enfin, il sera possible de récupérer d'autres skins, directement en les achetant. Certains cosmétiques jusqu'alors disponibles via le Passe de combat pourront être achetés par tous les joueurs, comprenant par exemple 8 skins Chasse légendaires.