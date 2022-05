Apex Legends Mobile partage sa date de sortie

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Depuis de nombreux mois, nous savions que, étant donné qu'une multitude de tests avaient été effectués dans certaines régions du monde. Il y a peu, Respawn avait précisé que le lancement interviendrait durant le mois de mai, ce qui est confirmé.Ainsi,, sur tous les appareils compatibles iOS et Android. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous préinscrire sur l'une et l'autre des plateformes pour y accéder dès son lancement, mais aussi débloquer des cosmétiques afin de personnaliser les Légendes.En parlant de Légendes, lors de la sortie,Cela reste à confirmer, mais un personnage étrange apparaît à la fin du trailer ci-dessous, lequel, selon les rumeurs, serait une Légende exclusive à la version mobile, du nom de Fade.Pour rappel,. Il proposera plus ou moins les mêmes fonctionnalités, avec quelques-unes revues pour fonctionner sur un écran plus petit. En outre, en cours de route, du contenu inédit sera proposé aux joueurs, afin que ces derniers puissent profiter d'une expérience immersive et totale, tout en suivant un rythme de mise à jour saisonnier.Rendez-vous dès, bien évidemment. Notez qu'il est aussi bien destiné à celles et ceux qui aiment Apex Legends, qu'aux néophytes, n'y ayant jamais joué.