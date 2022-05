Apex Legends Mobile arrivera bien en mai

Je suis heureux d'annoncer que, finalement, Apex Legends Mobile arrivera dans le monde entier en mai.

La sortie sur mobile d'Apex Legends se précise, et se fera d'ailleurs durant ce mois de mai 2022, sauf retournement de situations. Jordan Patz, directeur du design de ce portage, a en effet expliqué durant un récent événement queMalheureusement, Jordan Patz n'a pas donné de fenêtre de sortie plus précise. En sachant que. Sinon il va falloir patienter jusqu'à la fin du mois de mai, tout au plus. Dans tous les cas, à moins d'un report de dernière minute,Nous avons également eu un peu plus d'informations concernant son contenu,, comprenant Wraith, Octane, Bloodhound et Pathfinder. Si quelques innovations pourront être découvertes, les cartes Bords du Monde et Le Canyon des rois seront de la partie, dans leur version classique.Rappelons que cette version a été créée spécialement sur mobile et ne proposera donc pas de cross-play. Le gameplay a été adapté, pour être plus intuitif sur cette plateforme. Les retours obtenus à la suite des différents tests ont été importants pour livrer la meilleure version possible d' Apex Legends Mobile