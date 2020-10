Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Depuis quelque temps,. En effet, avec le temps, les joueurs se sont habitués à ses capacités, notamment son ultime, et. Les développeurs ont cependant tenté de remédier à cela en proposant un premier buff lors de la saison 5, sans succès.Toutefois,, puisque Daniel Klein, senior game designer, a indiqué sur Reddit que Mirage sera « efficace et puissant » lors de la sortie de la saison 7, programmée début novembre., avec probablement des balles infligeant des dégâts notables, précisant que les « balles à blanc sont une solution non viable ». Daniel Klein ne souhaite cependant pas en dire davantage, pour garder l'effet de surprise.Concernant la saison 7 en elle-même, nous devrions voir débarquer la légende Horizon sur le champ de bataille. Une nouvelle carte n'est pas non plus à exclure. La campagne de teasing nous en dira davantage sur les attentes à avoir en termes de nouveautés.En attendant, nous rappelons que les joueurs d'peuvent participer à l'événement Combat ou Effroi, qui fait son grand retour à l'occasion d'Halloween, avec un mode de jeu inédit et des récompenses exclusives. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur notre article dédié