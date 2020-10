Apex Legends : L'événement Combat ou Effroi de retour

Mode Fantôme Royale

Cosmétiques Combat ou Effroi

Bonne nouvelle pour les joueurs d', EA et Respawn célèbrent encore Halloween en jeu cette année. Dès ce 22 octobre, et pour une durée d'environ deux semaines, l'Sûrement la chose qui intéresse le plus la communauté, un nouveau mode de jeu temporaire. Ici, les joueurs plongent dans une réalité alternative, celle du diabolique Revenant, qui dirige les Jeux Apex. Le but reste le même dans, puisque vous allez devoir gagner, mais plusieurs modifications majeures ont lieu pour tenter de décrocher la victoire finale.Uniquement jouable en équipe de trois, chaque membre de l'escouade qui sera tué pourra revenir sous la forme d'un fantôme. L'objectif de ces derniers est simple : permettre à son équipe d'accéder à la victoire finale en neutralisant les adversaires. Si ces fantômes n'ont pas d'armes, ils s'avèrent toutefois terribles dans les combats au corps à corps, tout en ayant une agilité et une vitesse améliorée. Petit bonus, le wall run (courir sur les murs), est de retour. Ces fantômes possèdent également un nombre de vies illimité.Bien évidemment, un événement temporaire danssans cosmétique n'est pas imaginable. De ce fait, tous les cosmétiques de Combat ou Effroi version 2019 seront de retour dans la boutique, mais aussi via les packs. Néanmoins, plusieurs nouveaux skins seront introduits, notamment pour Loba et Revenant.Pour finir, un nouveau système de suivi est mis en place avec cet événement, permettant de récupérer de nouvelles récompenses exclusives :Pour rappel, l'. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo en en-tête de cet article.