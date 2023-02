Apex Legends : Match à mort en équipe, nouvelle arme et refonte des classes, les nouveautés de la saison 16

Le match à mort par équipe arrive

vient de souffler sa quatrième bougie, et les développeurs ont jugé qu'il était bon d'apporter des changements majeurs à son battle royale, pour redynamiser le tout et attirer de nouveaux joueurs. Avec les nouveautés qui ont été annoncées, nul doute que la curiosité de certains sera réveillée., et sera jouable durant les trois premières semaines de la saison 16. Ensuite, il intégrera, normalement, une playlist de modes spéciaux, qui, après maintes demandes, sera disponible. Celle-ci sera ajoutée début mars dans le battle royale et proposera les modes suivants, en rotation :En contrepartie,, pour le moment. Les développeurs ont précisé que le mode n'avait pas répondu aux attentes et qu'il allait être retiré, notamment pour laisser place au MME.Depuis le lancement d', chaque saison a vu l'arrivée d'une nouvelle Légende, mais ce ne sera pas le cas avec la saison 16, parce que celles-ci ont connu des changements significatifs., afin d'être plus claires dans le rôle qu'elles peuvent jouer sur le terrain. Chacune proposera un bonus unique. Voici ces cinq classes :Notez que, détaillés plus tard., une AR qui pourrait très vite détrôner les classiques et se retrouver en haut de notre tier list des meilleures armes d'Apex Legends Pour les autres ajouts ou améliorations, les développeurs nous ont confirmés, lors d'une présentation exclusive de cette saison Revelry, que, afin que ces derniers puissent faire une arrivée plus paisible sur le battle royale. Il a été confirmé que Wraith, Lifeline et Seer seront touchés par des mises à jour importantes, alors que les développeurs vont mettre en place des récompenses de connexion quotidienne.Tout cela, et bien plus, sera disponible dès le 14 février sur, date de sortie de cette saison 16.