Apex Legends : Les parties personnalisées arrivent

est l'un des battle royale les plus populaires, même si ces derniers mois, la ferveur s'est quelque peu estompée, en grande partie parce qu'une partie de la communauté a l'impression que Respawn ne répond pas à ses demandes. L'année 2023 démarre sur les chapeaux de roues,Les développeurs ont fait l'annonce en même temps que la présentation de l'événement de collection Envoûtement , qui permettra à Seer d'obtenir son set Héritage. En parallèle de cette mise à jour, le 10 janvier,. Tout le monde y aura accès et tout le monde pourra créer une partie privée, ou en rejoindre une.Le fonctionnement est somme toute assez basique, étant donné qu'en créant un lobby privé vous obtiendrez un code, à communiquer à celles et ceux qui doivent rejoindre la partie. Si vous n'êtes pas le créateur, vous n'aurez qu'à entrer le code dans la partie dédiée, une fois celui-ci reçu. Respawn et Electronic Arts communiqueront prochainement une FAQ afin que tous les joueurs puissent mieux appréhender ces parties personnalisées. Mais une chose est sûre, cela est un ajout de taille pour Apex Legends et sa communauté.Concernant l'événement de collection Envoûtement, en plus du set Héritage de Seer, les amateurs du battle royale pourront profiter du retour du mode Contrôle, durant deux semaines.