Apex Legends dévoile l'événement de collection Envoûtement pour le set Héritage de Seer

Événement de collection Envoûtement sur Apex Legends

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'année vient à peine de commencer que les développeurs d'ont déjà annoncé un événement sur le battle royale,, et aux joueurs de retrouver un mode très apprécié, tout en débloquant d'autres récompenses.Dès le 10 janvier, et pour une durée de deux semaines, il sera possible de découvrir. Celui-ci est plutôt sobre en termes de contenu,. Très apprécié des joueurs lors de ses passages sur le jeu, il voit deux équipes de neuf joueurs s'affronter. Pour ce retour, les cartes Siphon de lave à Bord du Monde, Hammond Labs à Olympus et Baromètre à la Zone d'orage seront disponibles.Pour le reste, il sera possible de débloquer 24 objets cosmétiques thématiques et à durée limitée, afin de mettre la main sur. Des skins légendaires pour Vantage, Seer, Mad Maggie et Mirage font partie de la liste des objets à collectionner. Des récompenses gratuites seront également proposées, en réalisant quelques défis durant l'événement.sera lancé avec une mise à jour, laquelle modifie la rotation des crafts, ajoute quelques ajustements et corrige plusieurs problèmes. Des changements sur le matchmaking pourraient également avoir lieu. Nous vous communiquerons le patch notes de cette mise à jour prochainement.Rendez-vous le 10 janvier pour participer à, qui se terminera le 24 du même mois, quelques jours avant l'arrivée de la saison 16.