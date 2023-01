Apex Legends : Les Légendes les plus discrètes et plus bruyantes révélées

Les Légende les plus discrètes et bruyantes d'Apex Legends

Le battle royale de Respawn n'est pas réputé pour proposer un sound design poussé, et la communauté s'accordera sans problème sur ce point. De fait, le choix d'une Légende ne se fait aucunement sur ses bruits de pas, puisque le son n'est pas la chose primordiale à maîtriser pour entrevoir la victoire finale dans, contrairement à PUBG par exemple, où les bruits de pas peuvent être un bon indicateur. Mais un joueur a tout de même pris le temps deComme vous pouvez le voir sur Reddit , l'utilisateur du nom de Pescodar189 a proposé un véritable récapitulatif des décibels pleine échelle (dB FS) de chaque Légende. Ce dernier ne s'est pas contenté de simplement jouer et enregistrer le son pour chaque personnage, étant donné qu'il a testé toutes les Légendes sur trois surfaces (la terre, le métal et la pierre), mais aussi sur deux cartes, Bords du monde et Lune brisée. Plusieurs ordinateurs et plusieurs paramètres audio ont également été testés, dans le but d'obtenir les résultats les plus fiables possibles.Ainsi, après moult essais,. Dans tous les tests effectués, elle était soit la plus silencieuse, soit la deuxième. Dans certains cas,, s'approchant des statistiques de Ash, mais dans d'autres, il s'approchait de la moyenne.. A contrario,. D'ailleurs, qu'il ait son boost de vitesse actif ou non, le bruit d'Octane reste le même. Dernier point important, toutes les Légendes peuvent être entendues jusqu'à 95 mètres de distance, hormis Ash (74 m) et Seer (86 m).