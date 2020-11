Apex Legends : Les équipes de 4 joueurs n'arriveront probablement jamais

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis février 2019,. Le fait que chaque légende possède des caractéristiques spéciales, apportant un gameplay unique et tactique, mais aussi que l'ajout de contenu est régulier a permis de fidéliser la communauté. Uniquement jouable en trio à ses débuts, les joueurs ont très vite demandé l'arrivée d'autres modes, solo et duo principalement. Si Respawn leur a fait plaisir avec leur implantation temporaire, ce dernier a toujours affirmé que le battle royale était conçu pour être joué en équipe de trois.Des propos réitérés sur Reddit par Jason McCord, directeur designer, qui explique que « trois est le nombre magique pour nous », précisant que le studio n'avait pour le moment. Il continue en avançant que lorsque les équipes de 4 ont été testées, le résultat n'était pas intéressant, avec des combats difficiles et une expérience « chaotique d'une manière négative ».Finalement, pour conclure, Jason McCord explique que, de la bannière à la distribution du butin, et l'implantation d'un quatrième joueur sera compliquée bien que techniquement possible avec « suffisamment d'efforts ». Mais les développeurs sentent que l'expérience à quatre ne sera pas très bien accueillie par la communauté, pour le moment.Pour rappel, la saison 7 d' Apex Legends vient de débuter, avec notamment l'arrivée d'Horizon et la carte Olympus. Son lancement sur Steam est également un joli succès, avec plus de 100 000 joueurs simultanés en 48h