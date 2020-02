Apex Legends : Les duos de retour pour la Saint-Valentin

À l'occasion d'un événement spécialement conçu pour célébrer la Saint-Valentin, les duos font leur retour sur Apex Legends.

Détails de l'événement « Rendez-vous de la Saint-Valentin »

Connectez-vous pour collecter votre badge Saint-Valentin 2020

Les duos reviennent pour une durée limitée

Boost d’XP en double Faites équipe avec un ami pour gagner le double d’XP (jusqu’à 20 000 par jour)

Objets de Saint-Valentin nouveaux ou existants Deux nouveaux charmes d’arme Pathfinder et Nessie Retour du skin "En plein cœur" pour le Longbow-DMR et de l’image de bannière "Pour l'amour du jeu" de l’an dernier, à prix réduit



Respawn et Electronic Arts viennent d'annoncer que. Cette arrivée est accompagnée d'un événement spécial Saint-Valentin.Alors que la saison 4 n'a débuté qu'il y a quelques jours, les développeurs ne cessent d'ajouter de nouvelles choses à Apex Legends . Durant une semaine, entre les 11 et 18 février, l'événement « Rendez-vous de la Saint-Valentin » sera disponible. Étant donné que cette fête célèbre les amoureux,. Durant ce laps de temps vous pourrez donc partir sur les champs de bataille accompagné d'un seul allié, et laisser de côté le trio redoutable que vous formez habituellement.Outre ce retour, Electronic Arts précise que des récompenses peuvent être obtenues en jeu, en plus de l'XP doublé et des skins spéciaux de retour.L'événement est donc disponible depuis ce 11 février, et se terminera le 18 du même mois. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter la publication officielle