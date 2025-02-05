Apex Legends : EA change d'avis et va sortir une version 2.0

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 février 2025 à 11h00
Après avoir balayé le potentiel Apex Legends 2.0 il y a quelques mois, Electronic Arts est revenu sur ses propos, et va très probablement implanter de grands changements dans son battle royale.
Apex Legends : EA change d'avis et va sortir une version 2.0
Electronic Arts semble revoir sa stratégie pour Apex Legends. Après avoir initialement minimisé l'idée d'une suite ou d'une ressortie, comme d'autres jeux service l'ont fait ces derniers mois, l'éditeur évoque désormais une « mise à jour plus significative », un Apex 2.0. Toutefois celui-ci n'arrivera pas de sitôt.

Un revirement stratégique pour Apex Legends 2.0

En octobre dernier, Andrew Wilson, PDG d'EA, affirmait que Apex Legends n'avait pas besoin d'un Apex 2, soulignant que les jeux en service live réussissaient rarement mieux dans leur seconde version que dans leur édition originale. Cependant, lors de l'appel aux investisseurs d'EA cette semaine, Andrew Wilson a admis que le jeu nécessitait « une mise à jour plus significative » pour relancer son engagement, qui continue de décliner mois après mois.
Nous avons essayé, ajusté et testé de nombreuses choses pour soutenir la communauté. Mais nous croyons qu'à un moment donné, une refonte plus profonde sera nécessaire.
Si EA n'a pas encore officialisé cette nouvelle phase dans l'histoire du battle royale, Andrew Wilson a clairement laissé entendre qu'un Apex Legends 2.0 était à l'étude.
Il y aura un moment où nous devrons faire une mise à jour plus significative d'Apex en tant qu'expérience de jeu globale, et l'équipe y travaille avec diligence. À long terme, il y aura une mise à jour encore plus grande et plus significative de l'expérience globale. Un Apex 2.0, si vous voulez. Il ne s'agira pas de la dernière incarnation d'Apex Legends.
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L'ambition est de pérenniser la franchise sur plusieurs décennies, en trouvant un équilibre entre l'amélioration de l'expérience actuelle et une refonte future qui attirera de nouveaux joueurs tout en satisfaisant la base compétitive.

Pas de mise à jour majeure avant la sortie de Battlefield 6

Malgré ce revirement, EA ne prévoit pas de révolutionner Apex Legends dans l'immédiat. Andrew Wilson a précisé que tout changement majeur n'arrivera pas avant la sortie du prochain Battlefield, prévue avant avril 2026, pour ne pas surcharger les équipes.
Nous ne voudrions pas lancer une grosse mise à jour d'Apex Legends en même temps qu'un Battlefield. Donc, en termes de calendrier, nous pensons que cela arrivera après Battlefield.
Si les détails précis restent flous, une chose est sûre : Apex Legends est loin d'avoir dit son dernier mot alors que le titre a fêté ses 6 ans le 4 février. Une nouvelle saison est d'ailleurs en préparation, et nous en saurons un peu plus dans les jours qui viennent.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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