Apex Legends est, peut-être, sur le point d'accueillir l'une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté : le cross-play.

Je pense que nous voyons le cross-play comme quelque chose qui est attendu dans l'industrie vidéoludique, et qui est important pour un jeu comme le nôtre. Chad est mois sommes naturellement de grands joueurs du jeu, et y jouons beaucoup, mais lorsque nous rentrons chez nous un vendredi ou un week-end et que nous voulons jouer ensemble ce n'est pas possible puisque nous sommes sur des systèmes différents. [...] Bien sûr que sur le pan personnel nous aimerions le faire, je pense que le cross-play est une chose importante à faire.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le GAMEWAVE. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends de

Même si Respawn avait annoncé quelques semaines après la sortie d' que le cross-play était dans les tuyaux , voici que plus d'un an après son lancement la fonctionnalité tant attendue n'est toujours pas disponible. Toutefois il semblerait, suite à une nouvelle interview, que cette dernière soit bel et bien un objectif du studio, c'est en tout cas ce qu'ont affirmé Chad Grenier et Dusty Welch à nos confrères de GameInformer (via ComicBook ).Leest ainsi qualifié de quelque chose d'important pour, et semble inévitable puisqu'il permettrait à tous les joueurs de jouer ensemble sans aucune distinction de plateforme.Des paroles qui devraient donc ravir les joueurs d' Apex Legends , qui attendent désespérément l'arrivée de cette fonctionnalité depuis de nombreux mois, en vain. De plus, même si len'est pas encore officialisé, celui-ci devrait bien être disponible étant donné que la plupart des concurrents du battle royale proposent un cross-play plus ou moins total, à l'instar de PUBG, Fortnite ou encore Call of Duty: Modern Warfare et son standalone Warzone.