Apex Legends : Le niveau maximum augmenté avec la saison 14

En l'espace d'environ trois ans et demi, de nombreux joueurs d' Apex Legends ont déjà atteint le niveau maximum du battle royale, qui est actuellement 500. De fait, ces derniers ne peuvent plus progresser ni récupérer de récompenses via l'augmentation des niveaux, mais cela va changer début août, avec l'arrivée de la saison Prédation.En effet, comme nous pouvons le lire sur le site officiel, sur la page présentant brièvement cette nouvelle saison,. Aucune indication sur la nouvelle limite, mais il est aisé de penser qu'elle sera au moins plafonnée à 600, si ce n'est plus. De nouvelles informations seront communiquées prochainement à ce sujet.Bien évidemment, comme ce fut le cas lors du premier changement de niveau maximum, à la fin de l'année 2019,, comme des packs Apex. Nous devrions également pouvoir récupérer 600 jetons légendaires par niveau, mais aussi des charmes d'armes, de temps à autre.En attendant d'en savoir plus, nous rappelons que. EA et Respawn communiqueront davantage d'informations, notamment sur les changements de Canyon des Rois, assez vite.