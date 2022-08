Apex Legends : La saison Prédation se montre en vidéo, avec la nouvelle version du Canyon des Rois

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs d' Apex Legends pourront découvrir, le 9 août, la nouvelle saison, la quatorzième, nommée Prédation, permettant d'apporter une pléthore de nouveautés. Parmi elles, nous retrouvonsLa carte va effectivement faire son retour sur le battle royale, ce qui permettra de la découvrir sous un nouveau jour. Les développeurs ont effectivement tenu à apporter de nombreuses améliorations, que ce soit en fonction du retour des joueurs et leur senti. De fait,, un nouvel environnement qui ressemble plus à la première version de la carte et à ce qui faisait son charme, mais avec davantage de POI.Ensuite, plusieurs zones majeures ont été modifiées,. Pour de meilleures rotations et avoir plus de choix décisifs dans la tactique, plusieurs connexions ont été supprimées, le but étant d'encourager la planification de la rotation dès l'arrivée de la première zone. Enfin, la qualité du butin a été rééquilibrée. Vous pouvez retrouver tous les détails au sujet de la nouvelle version du Canyon des Rois sur le site officiel Pour le reste, nous pouvons profiter de, la nouvelle légende, mais également les cosmétiques du Passe de combat, qui devraient ravir les joueurs d'Apex Legends pour la plupart.Le tout arrivera dès ce 9 août sur Apex Legends. Rappelons également que le niveau maximum de joueurs sera augmenté avec la saison Prédation