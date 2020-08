Apex Legends : La saison 6 datée, Rampart est la nouvelle Légende

Rampart, nouvelle Légende

Les nouveautés de la saison 6

Quand sort la saison 6 d'Apex Legends ?

La communauté a eu l'occasion d'en apprendre davantage ce 6 août dans la soirée à propos de, suite à la publication d'un nouveau trailer. Si de nombreuses rumeurs affirmaient que la Légende cette nouvelle saison serait Nova , chose qui ne sera vraisemblablement pas le cas, puisque la bande-annonce a présenté brièvement. Néanmoins, Nova etpourraient être la même personne, compte tenu de leur ressemblance.Le lore s'est encore un peu plus approfondie avec cette nouvelle bande-annonce, puisque nous découvrons. Si cette dernière reste encore très mystérieuse, nous avons tout de même eu le droit à un aperçu. Qui plus est, cette dernière semble accompagnée, puisqu'elle mentionne Sheila, une tourelle. Si nous allons en apprendre plus à son sujet dans les jours qui arrivent Respawn et EA ont, d'ores et déjà, annoncé quelques nouveautés de cette saison 6.Les joueurs pourront, par exemple, créer leur propre objet à partir de matière première qui peut être trouvée sur la carte, alors qu', sera également disponible. Les joueurs auront ici affaire à une mitraillette à énergie qualifiée de « sacrément efficace ». Naturellement, un nouveau Passe de combat et une nouvelle saison Classée seront lancés.Electronic Arts et Respawn ont programmé le lancement de la nouvelle saison pour, sur toutes les plateformes. De nouvelles informations seront probablement partagées dans les jours à venir.