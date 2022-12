Leak des capacités de Ballistic

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les fuites sont monnaie courante sur, et il est parfois difficile pour les développeurs de garder des mystères autour des changements et ajouts. C'est dans ce sens que nous avons appris que le mode Arène pourrait être supprimé, et être remplacé par Contrôle. Mais une autre fuite importante a eu lieu, donnant lesSelon les dernières rumeurs,. Celle-ci ne pourra, toutefois, pas être équipée par les accessoires. Sa capacité tactique pourrait être digne d'un ultime, puisqu'en tirant une « smart bullet »,. Enfin, l'ultime octroie un buff aux coéquipiers,. De plus, l'une des armes équipées de Ballisitc passera en or.Néanmoins,, étant donné que de gros changements vont arriver avec la prochaine saison, notamment la refonte des classes. Il est donc possible que Respawn préfère ne pas tout chambouler en implantant tout de suite une nouvelle Légende, afin que la méta ne soit pas totalement bouleversée. Nous aurons une confirmation de cela courant janvier, avant que la saison 16 d'Apex Legends ne démarre. D'ailleurs, nous devrions, enfin, accueillir une nouvelle arme, la Nemesis.Rappelons tout de même que toutes ces informations n'ont pas été confirmées par Respawn ou Electronic Arts, et doivent être prises avec des pincettes.