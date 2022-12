Apex Legends : Le mode Arènes supprimé, remplacé par Contrôle ?

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

, comme tous les jeux Electronic Arts d'ailleurs, n'est pas épargné par les leaks, et très souvent, les nouveautés sont découvertes avant leur officialisation, par les datamineurs, lorsqu'il s'agit de données présentes dans les fichiers du jeu. Parfois, ces rumeurs émanent de prétendues sources, et sont un peu moins fiables, mais dans le cas du battle royale, nous avons, très souvent, le droit à des informations justes.Dernièrement, une publication sur Reddit semble indiquer quels sont les plans que nous réservent Respawn et Electronic Arts pour Apex Legends, notamment au niveau des modes de jeu. Ainsi,, tout du moins temporairement,. Nous pourrions donc voir le mode Contrôle évoluer, et peut-être même accueillir un mode classé.En outre, un mode hardcore serait également proposé, sans aucune information indiquée sur l'écran, pour rendre l'expérience bien plus dure. Cette fuite évoque également des changements à venir sur les cartes, mais également l'arrivée du mode temporaire Heatwave.Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, étant donné qu'elles ne sont pas officielles. Néanmoins, Respawn devrait très vite prendre la parole, principalement pour teaser les nouveautés à court terme, dont celle de la prochaine saison et les ajouts pour le quatrième anniversaire d'Apex Legends, qui arrivera très vite. Rappelons que la dernière fois qu' une rumeur d'une telle ampleur avait vu le jour, elle s'était en partie confirmée dans les mois qui ont suivi.