Apex Legends fonctionne t-il sur Steam Deck ?

Apex Legends fonctionne-il sur Steam Deck ?

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, Apex Legends, et on en passe. Le paysage vidéoludique a accueilli de nombreux battle royale, durant ces dernières années. D'ailleurs, ceux cités précédemment font l'unanimité depuis leur lancement officiel. À tel point que certains d'entre eux ont bénéficié de portages multiples sur diverses plateformes de jeu, dont Apex Legends qui est arrivé récemment sur Nintendo Switch. Or, le marché s'apprête à voir débarquer une nouvelle console portable, le Steam Deck.À l'aube de son arrivée, de nombreux joueurs se demandent, effectivement, si la prochaine machine de Valve, qui a pour but d'augmenter l'accessibilité de son catalogue, sera en mesure de faire tourner Apex Legends. Quelques éléments de réponses ont été partagés.Déjà, lors de l'annonce officielle de la console,. Et même s'ils n'ont pas mentionné, en particulier, Apex Legends, il y a de fortes chances que le battle royale de Respawn fonctionne sur la console portable de Valve.Par ailleurs, nous savons qu'Apex Legends fonctionne avec le logiciel anti-triche Easy Anti-Cheat (EAC). Le 21 janvier dernier, Valve a déployé une mise à jour permettant au Steam Deck de prendre en charge les jeux sous EAC. De ce fait,. Les équipes de Respawn Entertainment travaillent actuellement sur le lancement d'Apex Legends Mobile, à destination des smartphones sous iOS et Android.